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移民後應融入當地生活

行政人員版 04:00 2023/08/18

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暑假期間，不少移了民的朋友回港探親。我發覺無論移民英國或加拿大的，都不約而同地想食日本菜，他們說當地固然少美食，而好的日本菜更是絕無僅有，也很貴。

當他們看到子女適應得很快時，都沒有後悔移民，但言談間還是吐了不少苦水。一些是我們預計到的，例如稅率高、電費貴、治安比香港差等。我意想不到的是，很多朋友都說兩夫婦的摩擦多了。原來他們都有一共通點，就是仍繼續從事香港的工作或為香港公司做兼職。3年疫情令我們發覺即使不在同一地點或時區，仍可一起工作。對移民家庭來說，財政壓力可以大大減低。但這卻衍生了另一問題，在家工作令兩夫婦成為「同事」，變相在家困獸鬥，摩擦自然增加。

記得疫情期間，我經常在家工作也差點得了情緒病，但我至少仍有正常社交。他們在不熟悉的國家生活，身邊還要沒有同事，壓力自然爆煲，容易為了小事而爭執。朋友問我建議，我說辭掉香港的工作，即使收入減少，也應融入當地生活，當有了各自工作和生活圈子後，摩擦自然會減少。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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