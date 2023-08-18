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《助六の郵便局》登陸朗豪坊 10大打卡位+3大互動區+

行政人員版 04:00 2023/08/18

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喺IG擁有逾42.5萬粉絲、日本知名插畫家GOTTE筆下《助六の日常》主角倉鼠助六嘅期間限定店，已登陸旺角朗豪坊。黛安知道，助六走出繪本，將化身多個可愛角色，包括最萌郵差、小蜜蜂及旅遊達人等，即日起至9月10日，喺朗豪坊4樓通天廣場嘅《助六の郵便局》期間限定店內同大家見面。

限定店以日本郵便局為藍本，店設10大拍照及互動區，幾乎每個角落都係打卡位，隨處可見助六及夥伴們嘅忙碌身影，包括門外迎接大家嘅草帽助六、黃色郵筒前一同寄信嘅助六及向日葵等。除咗打卡外，店內嘅3大互動區，包括《助六の日常》插畫小郵箱、助六印章明信片製作區及限定助六扭蛋機，都可為前來郵局嘅客人創造窩心回憶。店內同時齊集過百款獨家及海外嘅助六周邊商品，部分精品更係首次出現，粉絲記得去掃貨喇。

活動期間，LP CLUB會員消費滿$500，或憑2,000積分換領即日通行證，及$200合資格消費單據，即可獲扭蛋機會1次，有機會獲取限定助六扭蛋精品，包括手機繩連夾片或夏日造型扇子。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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