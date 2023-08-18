百佳獨家發售至尊金御膳點心 推廣價$52/2盒

百佳超市獨家售賣嘅「至尊金御膳」，專注高檔中式食材，黛安知道，今年夏天百佳會率先為大家帶嚟3款殿堂級點心，安坐家中就可以享受傳統茶樓頂級點心滋味。3款王牌點心包括蟹籽蝦肉燒賣皇、水晶蝦餃皇及手工牛肉球，全部嚴選上等食材入饌，而且堅持香港製造，絕無添加防腐劑。今日（18日）起仲有獨家推廣優惠㖭。即日起至8月24日，喺百佳買蟹籽蝦肉燒賣皇4件裝、水晶蝦餃皇4件裝及手工牛肉球4件裝，推廣價都係$52/2盒，易賞錢會員優惠價更低至$50/2盒，好抵啊！

3款王牌點心都用料十足，烹調方法亦好簡單，只需要用微波爐叮3分鐘，或以中高火蒸11分鐘就食得，啱晒繁忙嘅都市人啦。

另外，美食博覽已經開鑼，百佳都推出唔少優惠，例如喺百佳攤位買雪糕產品滿$100，即送$8百佳超市現金券。買滿$488即送$40百佳超市禮券，再送李錦記鮮味生抽500毫升及實用手推車；易賞錢會員買滿指定金額，仲額外送威露士禮品包，贈品總值超過$300㗎。想知更多優惠詳情，記得留意百佳fb專頁呀。

本文轉載自《晴報》