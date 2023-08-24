中電雙管齊下 助工商住宅全方位節能減碳 打造低碳智慧城市

▲ 中華電力有限公司客戶成功及體驗高級總監劉麗娜（左）在香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清手中接過獎項。

香港經濟日報企業大獎2023：創新環保方案



創新科技有助能源管理，中華電力有限公司（中電）為工商及住宅客戶提供創新環保方案，幫助客戶提升能源效益，實踐可持續發展目標。中電向來以減碳為業務重點，並善用創新科技和數據分析，配合各行各業的需要，為客戶制定能源管理方案，因此在香港經濟日報企業大獎2023獲「創新環保方案」獎項。中華電力有限公司客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，團隊對於獲獎感到十分榮幸和鼓舞，並會繼續透過「全電家居」、「能源數據專家」等計劃，推動香港成為低碳環保的智慧城市。

近年可持續發展的理念日漸普及，愈來愈多企業關注減碳節能帶來的效益。有企業想從能源管理方面入手，但在實踐過程中卻遇上不少痛點，劉麗娜解釋：「市場上現有的能源管理系統及電力監控設備成本高昂，除了前期投資和安裝工程外，更需要定期維修成本。因此，中電特別推出全方位網上能源管理平台『能源數據專家』，讓工商客戶獲得可靠的用電數據。」



一站式平台 助工商客洞悉節能先機



「能源數據專家」網上平台專為工商客戶而設，系統結合用電數據監測、基準評估及碳足跡計算等功能，工商客戶只要參考平台提供的溫度及用電數據，再結合其營運模式，便可系統化地追蹤及分析旗下物業能源使用狀況及節能措施成效，例如比對不同賬戶在同一時段或同一賬戶在不同時段的用電模式。透過「能源數據專家」網上平台，工商客戶更可以量化用電相關的碳排放量，並與去年同期作比較，方便他們評估減碳目標成效，及在撰寫可持續發展報告時提供可靠的數據。

▲ 中電「能源數據專家」網上平台讓工商客戶查閱用電資訊、檢閱負荷數據資料及提供用電預測，幫助企業優化業務營運。

現時，已經有超過2,500個工商客戶採用了中電「能源數據專家」服務。劉麗娜指，不少企業的回響十分正面，評價服務能有效幫助企業簡易取得準確的負荷數據資料、監測用電量及管理用電需求、降低營運成本等。

劉麗娜續指，很多企業透過中電「能源數據專家」服務掌握其用電資訊，發掘節能空間，朝着減碳方向轉型。啟勝管理服務有限公司（啟勝）正是其中一個成功例子，啟勝旗下物業在2021/22年度共節省超過670萬度用電量，其管理團隊利用電量數據分析，掌握旗下物業的能源效益，針對用電需要作出調整，以提升能源效益及加快決策流程。

夥拍不同發展商 推動全電低碳生活



為了在2050年年底實現淨零溫室氣體排放，推動可持續發展，中電將減碳節能的理念融入家居當中，與不同發展商合作推動「全電家居」，並向大眾推廣「全電家居」的各項好處。「全電家居」旨在應用創新節能科技和高能源效益的設備，推動住宅樓宇電氣化和低碳生活，幫助住戶在生活上節能減碳，為應對全球氣候暖化出一分力。

▲ 中電與不同發展商合作推行「全電家居」，以推動住宅樓宇電氣化及低碳生活。

中電除了就「全電家居」的供電、家居設備、安裝智能電錶及電動車充電設備，提供專業建議，亦會為新建的屋苑進行研究和規劃，就「全電家居」的用電需求提供專業技術支援。

▲ 「全電家居」有助住戶在生活上節能減碳，為應對氣候暖化出一分力。

中電亦會為屋苑安裝智能電錶，住戶可以隨時隨地透過中電手機App，查閱4小時前的每小時用電量，了解其日常用電習慣、設定異常用電情況及預計用電量提示。住戶更可透過檢視用電紀錄，從中發掘更多的慳電空間，例如關上無用的照明，節省電費。

在家居設備方面，中電亦會建議單位配備電磁爐、電熱水爐及多款一級能源標籤家電，包括冷氣機、洗衣機、雪櫃等，有助住戶生活用電上更節能環保。

中電實踐能源轉型 支持香港邁向碳中和



政府公布的《香港氣候行動藍圖2050》中，以「零碳排放．綠色宜居．持續發展」為願景，並採取了「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略和措施，帶領香港邁向「碳中和」的目標。

作為本港主要的電力公司，中電積極響應政府政策，並承擔其企業社會責任。劉麗娜指出，在2021年，中電集團宣布了最新的《氣候願景2050》，致力在2050年年底前實現整個價值鏈淨零溫室氣體排放，從能源生產、運輸到使用方式，採取多管齊下的措施為能源系統減碳。

為此，中電積極推動能源轉型，承諾致力不再發展新燃煤發電資產，並將與政府商討於2030年代逐步淘汰燃煤發電，新建的香港海上液化天然氣接收站有助進一步擴大天然氣的供應來源和提升供氣穩定性。同時，中電亦增加零碳能源的供應，例如透過上網電價計劃促進本地可再生能源發展等，以達致「碳中和」。

▲ 中電積極推動能源轉型，透過上網電價計劃促進本地可再生能源發展。（本報資料圖片）

多元推廣活動 提高大眾智慧用電意識



全球暖化問題日益嚴重，要作出行之有效的改變，就需要各界持份者參與。為此，中電致力鼓勵社會和企業在日常生活和營運中節能減排，以減少能源浪費。除了透過客戶經理與工商客戶緊密溝通外，中電亦會定期舉辦活動，協助工商界提升能源效益及推廣智能用電。

在住宅客戶層面，中電推出慳電活動，邀請已接駁智能電錶的特選住宅客戶參加，鼓勵他們在高峰用電時段節約用電，以減低用電需求及碳排放。劉麗娜舉例，在2022年夏天，中電邀請了60萬個家庭參與「慳電任務—炎夏慳住賞」獎賞計劃，其中70%參與家庭成功慳電，並在兩次活動共4小時內節省約30萬度電、減少逾110噸碳排放量。

▲ 中電於2022年舉辦「慳電任務—炎夏慳住賞」獎賞計劃，鼓勵智能電錶家庭在炎夏用電高峰時段減少用電。

中電亦與發展商合辦不同活動，加強大眾對低碳生活和「全電家居」的認識，例如在屋苑設置攤位，向住戶分享家居慳電貼士，並鼓勵他們參加中電的慳電活動，一同實踐低碳綠色生活。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）