一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風

【反彈乏力】油塘、將軍澳新盤接連低價出擊，即時吸引市場目光，帶動本月一手成交量，並上望逾千宗水平，可望創2個月以來高位。但另一邊廂，二手卻繼續捱打，被新盤盡搶市場購買力下，交投量明顯下挫，低價及蝕讓成

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