一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 置業家居 2023/08/19 分享： 分享： 【反彈乏力】油塘、將軍澳新盤接連低價出擊，即時吸引市場目光，帶動本月一手成交量，並上望逾千宗水平，可望創2個月以來高位。但另一邊廂，二手卻繼續捱打，被新盤盡搶市場購買力下，交投量明顯下挫，低價及蝕讓成 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 今日 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 你可能感興趣 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 01:00 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 01:00 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 01:00 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 最新專欄文章 更多 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 今日 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 移民