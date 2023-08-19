日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 置業家居 2023/08/19 分享： 分享： 新盤低價開售成風，由信置、嘉華、招商局置地及港鐵發展的凱柏峰III，目前亦加入戰團，並於周三（16日）公布首張價單，涉及130伙，折實呎價由$15,699至$18,270，相較去年推出的同系第2期約有 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 今日 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 你可能感興趣 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 01:00 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 01:00 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 01:00 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 最新專欄文章 更多 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 今日 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 日出康城