日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場

新盤低價開售成風，由信置、嘉華、招商局置地及港鐵發展的凱柏峰III，目前亦加入戰團，並於周三（16日）公布首張價單，涉及130伙，折實呎價由$15,699至$18,270，相較去年推出的同系第2期約有

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