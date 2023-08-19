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日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場

置業家居 2023/08/19

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新盤低價開售成風，由信置、嘉華、招商局置地及港鐵發展的凱柏峰III，目前亦加入戰團，並於周三（16日）公布首張價單，涉及130伙，折實呎價由$15,699至$18,270，相較去年推出的同系第2期約有

...

欄名 : 封面故事

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