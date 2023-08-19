提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起

凱柏峰III屬整個凱柏峰項目的第3座，細分3A及3B兩座，合共提供644伙，實用面積介乎283至978平方呎，戶型由開放式至3房套連儲物室，撇除特色單位，2房戶供應量最多，共涉及289伙，佔3期單位總

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