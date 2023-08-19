親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍

油塘親海駅II上周六（12日）即時沽清626伙標準戶，發展商長實隨即打鐵趁熱，於周一（14日）公布同系親海駅I首張價單，其後2日接連加推新價單，並於明日（20日）開售，推出全盤219伙標準戶應市，折實

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