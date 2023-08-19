設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停

發展商日前開放一個親海駅I的經改動有裝修示範單位，以1座20樓E室為藍本搭建，實用面積714平方呎，屬3房套連儲物室間隔。單位以遊艇及海洋為設計概念，營造出一種近海的休閒生活品味。

兩廳以日字形開則，當

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