設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 置業家居 2023/08/19 分享： 分享： 發展商日前開放一個親海駅I的經改動有裝修示範單位，以1座20樓E室為藍本搭建，實用面積714平方呎，屬3房套連儲物室間隔。單位以遊艇及海洋為設計概念，營造出一種近海的休閒生活品味。 兩廳以日字形開則，當 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 你可能感興趣 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 01:00 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 01:00 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 01:00 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 最新專欄文章 更多 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 今日 發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 銷售安排 一手市場