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發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘

置業家居 2023/08/19

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近期一手市場在新盤低價效應帶動下，不單止成交量明顯急升，市況亦見好轉，發展商亦加快提速推盤，其中，長實食髓知味，將於明日（20日）推售親海駅I，而由三大發展商合作的凱柏峰III經已開價，正進行收票，最

...

欄名 : 封面故事

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