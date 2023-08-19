發展商乘勢推盤 逾3,200伙低價搶灘 置業家居 2023/08/19 分享： 分享： 近期一手市場在新盤低價效應帶動下，不單止成交量明顯急升，市況亦見好轉，發展商亦加快提速推盤，其中，長實食髓知味，將於明日（20日）推售親海駅I，而由三大發展商合作的凱柏峰III經已開價，正進行收票，最 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 今日 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 你可能感興趣 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 01:00 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 01:00 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 01:00 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 最新專欄文章 更多 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 今日 設計概念源自遊艇及海洋 打造休閒品味居停 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 今日 親海駅I明日盡推219伙應市 收逾8,000票 超額認購近36倍 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 今日 提供644伙 首設開放式間隔 最細面積283呎起 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 今日 日出康城凱柏峰III加入戰團 首推130伙最平$497萬起入場 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 今日 一手旺二手弱 減價蝕讓恐成風 一手市場