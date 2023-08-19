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3種獨特床上用品 滿足睡眠需要

置業家居 2023/08/19

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店內同時亦提供其他床上用品，不乏設計獨特的產品，全面滿足大家睡眠需要。

1. 深眠重力被

它是一張有重量的醫療級助眠被，研究證實，重力能刺激「深層觸壓感」，有效放鬆神經，紓緩壓力。以嶄新7層包覆設計，內部

...

欄名 : 地區‧人‧情

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