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床褥應何時更換？如何保養？

置業家居 2023/08/19

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Stephanie指出：「床褥大約八至數十年之間便需要進行更換，當中根據數個條件，首先是床褥本身的質素，以及使用人的體重，若較重較高的男士，就需要提早更換。」

另外，床褥的保養同樣重要，建議使用防水保護

...

欄名 : 地區‧人‧情

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