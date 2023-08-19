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Hush Home研發高性價比床褥 首創獨立房免費試睡20分鐘

置業家居 2023/08/19

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人生有三分之一的時間，都在睡覺中度過，可想而知，優質的睡眠是非常重要！而每晚陪伴我們的床褥，大家又有沒有認真挑選呢？原來香港都有本地的床褥品牌，更在2022年榮獲「香港最佳家居品牌」。

Hush

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欄名 : 地區‧人‧情

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