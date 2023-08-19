放寬按揭滿月 轉按潮初現

金管局於上月宣布放寬多項按揭逆周期監管措施，當中最受外界關注的為調整自住物業的銀行按揭成數上限，樓價$1,500萬或以下的住宅物業最高可承造七成按揭，樓價$1,500萬以上至$3,000萬的住宅物業最高可承造六成按揭。措施推出已滿一個月，成效到底如何？

根據經絡按揭轉介研究部資料顯示，有關措施推出後的首1個月，透過經絡按揭轉介申請按揭的客戶當中，涉及新造按揭的佔比，比放寬措施前1個月下跌近兩成（18%）。樓按市場仍然疲弱，放寬逆周期措施暫未見即時效果，隨着經濟逐步復甦，料新措施對樓市幫助的威力將慢慢顯現出來。另外，選用按揭保險的比例有回落迹象，放寬措施後新造按揭客戶選用按揭保險的佔比比放寬措施前下跌約半成（4%），銀行可承造的按揭成數上限進一步放寬，使更多客戶不需透過申請按揭保險亦能承造最高七成按揭，省卻更多保費開支。

放寬七成按保 趁機轉走發展商按揭

反觀，涉及轉按申請的宗數及佔比則有顯著上升。放寬措施後首1個月，經絡客戶申請轉按的宗數比放寬措施前1個月大增五成（50%）。另外，透過經絡客戶申請按揭的客戶當中，涉及轉按的佔比逾比放寬措施前1個月的28%增加逾一成半（16%）。以樓價劃分，新措施推出後首1個月，轉按申請的個案中，樓價$1,000萬或以下物業的宗數增加逾四成半（47%），樓價介乎$1,000萬以上至$1,500萬物業的宗數增加逾三成（33%），樓價$1,500萬以上物業的宗數則下跌逾一成（13%）。

轉按申請大幅增加，相信因銀行可承造的按揭成數上限放寬至最高七成，使選用發展商按揭的業主可即時轉按至一般銀行，避免「蜜月期」過後捱貴息。根據金管局住宅按揭統計調查顯示，上半年轉按貸款額及宗數為$357.27億及8,342宗，比去年同期分別大跌$239.35億（40%）及4,994宗（37%），放寬按揭措施推出後，可協助選用發展商按揭的中高價物業買家即時轉按至一般銀行，在轉按誘因增加下，筆者料下半年轉按數字將止跌回升，全年跌幅有望收窄至約兩成半。

▲ 銀行放寬按揭措施推出後，使更多客戶不需透過申請按揭保險亦能承造最高七成按揭，可省卻更多保費開支。