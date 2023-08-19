英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 置業家居 2023/08/19 分享： 分享： 英國倫敦經濟發展蓬勃之餘，生活及教育配套亦完善，吸引不少港人前赴升學或移居。位處倫敦東南部的普拉姆斯特德（Plumstead），現有樓花項目Lombard Square於本港推售，首兩座備有280伙， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 2023/08/12 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 2023/08/05 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 2023/07/29 倫敦Wembley Park Gardens 1房$391.2萬入場 最高享6厘租金回報 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 2023/07/22 吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 2023/07/15 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 英國 倫敦 海外物業 中原地產 英鎊