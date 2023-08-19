英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起

英國倫敦經濟發展蓬勃之餘，生活及教育配套亦完善，吸引不少港人前赴升學或移居。位處倫敦東南部的普拉姆斯特德（Plumstead），現有樓花項目Lombard Square於本港推售，首兩座備有280伙，

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