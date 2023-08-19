IKEA太古店「猩」Up開幕 新季呈獻四大繽紛吸睛系列

IKEA太古規劃及訂購中心現已正式進駐太古城中心，以吉祥物「太古猩」為主題，佔地近14,000呎，提供全面的家居規劃方案及服務。

店內設立不同專區，包括多個家居示範區域及收納用品專區，更有專區集結各款符

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