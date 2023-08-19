IKEA太古店「猩」Up開幕 新季呈獻四大繽紛吸睛系列 置業家居 2023/08/19 分享： 分享： IKEA太古規劃及訂購中心現已正式進駐太古城中心，以吉祥物「太古猩」為主題，佔地近14,000呎，提供全面的家居規劃方案及服務。 店內設立不同專區，包括多個家居示範區域及收納用品專區，更有專區集結各款符 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 TGC x Little Twin Stars夢幻聯乘 推獨家煮食爐及廚具 今日 TGC x Little Twin Stars夢幻聯乘 推獨家煮食爐及廚具 多功能嬰兒輔食機及餐椅 讓寶寶享受優質用餐時光 2023/08/05 多功能嬰兒輔食機及餐椅 讓寶寶享受優質用餐時光 FOREO糖果色彩光脫毛機 為夏日告別毛手毛腳 2023/07/15 FOREO糖果色彩光脫毛機 為夏日告別毛手毛腳 Sub-Zero升級冰箱及酒櫃 可輕鬆儲藏雪茄 2023/07/15 Sub-Zero升級冰箱及酒櫃 可輕鬆儲藏雪茄 屈臣氏全新濾水器 送「台北來回機票」 2023/07/01 屈臣氏全新濾水器 送「台北來回機票」 消費資訊 IKEA 太古城中心 Cityplaza 廚具 Little Twin Stars 可持續發展 家居 太古