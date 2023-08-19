台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折

在台灣擁有多間分店的正宗台式火鍋-「8鍋臭臭鍋」，數年前登陸香港尖沙咀，人氣十足。餐廳最近在葵涌開設分店，特別推出新張優惠，食客身份證上有8字，即享全單8折優惠，相當超值。

同時，新分店推出多款限定菜式

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