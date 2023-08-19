台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折 副刊版 2023/08/19 分享： 分享： 在台灣擁有多間分店的正宗台式火鍋-「8鍋臭臭鍋」，數年前登陸香港尖沙咀，人氣十足。餐廳最近在葵涌開設分店，特別推出新張優惠，食客身份證上有8字，即享全單8折優惠，相當超值。 同時，新分店推出多款限定菜式 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比 2023/08/09 Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比 酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折 2023/07/29 酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 2023/07/15 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 2023/07/15 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 2023/07/10 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 台灣 餐廳 尖沙咀 菜式 魚 蛋 葵涌 火鍋 葵芳 葵芳匯