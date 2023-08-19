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美開源節流失衡 遭降評級咎由自取

評論 2023/08/19

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全球三大國際信評機構之一的惠譽（Fitch Ratings）於8月2日宣布，將美國信用評級AAA，下調一級至AA+。外界推測這是一場政治秀，背後是共和黨企圖藉此打擊拜登政府的威望，為它們明年總統大選鋪路。但筆者認為這則未經證實的新聞道聽塗說不宜盡信。惠譽在評分報告中表示，在過去20年美國治理水準一直在不斷惡化，美國一再出現債務上限僵局和最後一刻的決議，這現象不斷地削弱投資者對華府財政管理的信心。

大肆舉債買政績 列根開壞先河

簡單而言，政府的運行其實與做生意類同，包括公司日常運作、投資發展等，到處都要花錢。但無錢又怎麽辦呢？無便想辦法去借，合情合理，而國家借錢就是國債。美國借錢有兩種方式，一是向美聯儲借，二是向美元持有者借。向美聯儲借錢，即是向美聯儲發行國債，而美聯儲的錢，只要開動印鈔機即可。這個方式最便捷，但副作用巨大。畢竟這些新錢是憑空印出來的，會導致市面上的美元總數暴增，引發貨幣貶值及通貨膨脹。

另一發行國債的方式是針對美元持有者。美國政府的債主，主要分為美國國內和美國國外的。美國本國的債主，包括美聯儲、美國個人或公司，以及美國的社保基金、養老基金等，他們大約持有美國七成多的國債，海外債主持兩成多。這種方法借錢，沒有增加市場上的美元總量，只是加速了美元的流通，對經濟的損害相對較小。理論上，舉債是一種正常的調控經濟手段，不過美國的問題是過於把舉債常態化，且負債總額愈來愈大，增長速度嚴重超過了償還能力。

美國國債問題早於40年前開始醞釀，1981年美國遭遇嚴重的經濟危機，時任美國總統列根當然想表現自己，做點政績視人，可惜政府卻沒有錢，惟有大幅舉債，借錢搞政績。列根的改革的確帶來了美國經濟的增長，但代價是長期的，美國自此多年來債台高築。

此外，美國經濟開始了產業空心化和經濟金融化，虛擬經濟大行其道。美國政府寅吃卯糧，美國人超前消費，列根上台的時候，國債只有1萬億美元，美國國債與GDP的比值只是31.8%。但他下台時，美國的國債翻了三倍多。

列根舉債買政績，開了很壞先河。但他卻不理外界批評，我行我素，反正他的債務是下一任或下下任政府償還的，更說不定下一任就是反對黨上台，因此在沒有還錢壓力之下，他又何樂而不為呢。所以從列根開始，美國的國債基本上是一路飈升。2009年奧巴馬上台時，國債總額佔GDP的82.3%，特朗普上台的2017年提升到了104.8%，2021年拜登上台時再次提升到了128.8%。

理論上任何途徑貸款都應設有限額。美國政府也有為債務設訂上限，不過美國債務超越上限的情況經常出現，債務上限實際上對華府而言形同虛設，因為每遇此情況，他們就會「發爛渣」，恐嚇大眾說借不到錢政府便會停擺或債務違約。

美對華科技戰 美企損失慘重

自2001年以來，債務上限就上調了20多次，差不多平均每年一次。最近一次發生於今年1月19日，白宮再次觸及了31.4萬億美元的上限。一如既往政府揚言，如果不提高額度的話，美國財政部資金便會於6月1日之前耗盡，也就是美國將無力償還到期的國債。但不出經濟學家所料，到最後一刻共和黨還是妥協，同意了拜登政府提高額度的法案，一天後參議院也獲得通過。跟據這項法案，在2025年1月1日之前，美國的債務上限暫時取消。

這意味着拜登任期內，可以繼續瘋狂借錢，美國國債一下子飈到了32.3萬億，比年初多了將近1萬億美元。奧巴馬下台時，上限才16萬億美元，7年時間就翻了一番。

欠債還錢天公地義，美國政府開支龐大，所以除了開源也必須節流，大幅度削減開支，然而這又談何容易呢，這一點正是共和黨反對拜登政府提升債務上限的理由之一。而在開源方面，美國形勢也不妙，以中美科技衝突為例，不少美國電子及數碼公司被迫停止和中國經商，損失慘重。由此可見，惠譽把美國信評下調是絕對合理的。

美國政府開支龐大，所以除了開源也必須節流，大幅度削減開支又談何容易，這一點正是共和黨反對拜登政府提升債務上限的理由之一。（資料圖片）

撰文 : 黃錦輝 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

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