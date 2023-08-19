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完善「高才通」 港府應穿針引綫

評論 2023/08/19

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香港社會踏上由治及興的復常之路，特區政府採取新措施為經濟發展注入新的發展動能，例如在去年底正式推出的「高端人才通行證計劃」（高才通），大刀闊斧地「搶人才」，積極吸納高收入人才和全球百強大學畢業生來港發展，今年首5個月已批出4.9萬份申請。

國家主席習近平去年在「二十大」報告中強調，要實施「更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，着力形成人才國際競爭的比較優勢。」行政長官李家超日前就透露，會進一步放寬「高才通」的申請門檻，申請人未必需要於全球百強大學高校畢業，以吸納更多人才來幫助香港發展，筆者對此表示歡迎。

須做好職位配對 為經濟添動能

正如特首指出，「搶人才」要「競爭到唔止夠，要夠而贏」，吸納更多人才對增強香港競爭力而言，只會是「百利」。筆者翻查入境處資料，截至今年2月底，「高才通」獲批申請人九成來自內地，18至30歲的申請人佔逾五成；獲批宗數當中，A類「申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上」佔三成，筆者認為，從這個數字而言，這群人才絕對是有能力、有活力。

隨着「高才通」有望進一步推展，筆者期望，政府及有關當局從職位配對和支援措施上，優化「高才通」的實施細節。首先，目前「高才通」並無規定申請人來港後需要工作，若這些優秀人才赴港後無法找到合適工作，恐怕未能達至港府「搶人才」政策的最佳效果。有見及此，筆者建議，當局做好「高才通」的職位配對，讓高才盡快找到合適工作，滿足本港企業對高才的需要，讓人才抵港後盡快履新，為本港經濟注入更大動能。

據筆者了解，相當多科技、金融、工程、專業服務等大型企業，以至生產力局、科學園、數碼港及多所研發中心等創科工業相關的半官方機構，都是求才若渴，非常期望聘請國內、外領軍人才，填補人才短缺。

建可靠平台 兼推稅務財政支援

另一方面，目前不少有意申請「高才通」的人才，難以單憑本港求職網站的資訊，充分了解香港的就業環境和機遇，亦難以進一步掌握本港各行業現況、職位空缺、收入和社會狀況等資訊；同時，本港企業和機構也沒有足夠渠道，針對性向高才收發招聘信息，窒礙了高才的來港計劃，也導致企業聘請相關高才的進度。

為更好地做好職位配對，筆者認為，特區政府應做好「穿針牽綫」的角色，建立可靠又有公信力的招聘平台或渠道，讓半官方機構、四大商會及其會員機構、各行業的商會及企業等，集中發放有關「高才通」等專才的職位申請，讓這班高才來港前就可先行應徵工作，並在完成招聘後抵港履新。這樣不但能提高各地人才對「高才通」的意慾，也能更精準地引進人才，同時避免這些人才申請「高才通」來港後未能配對到合適工作，從而達至多贏局面。

筆者過去不時強調，政府在「搶人才」之餘，還要讓這些人才在港安居安業。筆者建議，政府要進一步完善現有「搶人才」政策措施，同時參考內地和海外經驗，提供更進取的稅務及財政支援，例如子女教育扣稅、居住，和教育配套等，招徠更多人才來港發展，讓香港做好「引進來、走出去」的超級聯繫人角色。

撰文 : 陳祖恒 立法會議員（紡織及製衣界）

欄名 : 評論

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