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拆解3大原因 全球難「脫碳」

國際版 2023/08/19

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二十國集團（G20）官員級會議上月底於印度舉行，會上各國未能就逐步減少化石燃料達成共識。部分國家則推動「碳捕集」（Carbon Capture），而非逐步減少化石燃料。

是次介紹的好書名為《How

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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