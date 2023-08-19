拆解3大原因 全球難「脫碳」 國際版 2023/08/19 分享： 分享： 二十國集團（G20）官員級會議上月底於印度舉行，會上各國未能就逐步減少化石燃料達成共識。部分國家則推動「碳捕集」（Carbon Capture），而非逐步減少化石燃料。 是次介紹的好書名為《How ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 2023/08/18 能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 美政壇老齡化 恐加劇代際衝突 2023/08/12 美政壇老齡化 恐加劇代際衝突 美政壇老齡化僵局難破 政客遲暮拒功成身退 2023/08/11 美政壇老齡化僵局難破 政客遲暮拒功成身退 拆解澤連斯基斡旋策略 反思戰爭 2023/08/05 拆解澤連斯基斡旋策略 反思戰爭 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 2023/08/04 澤連斯基散播烏克蘭價值 連結全球對抗俄羅斯入侵 能源供應 人工智能 德國 電動車 電力 天然氣 煤 太陽能 G20