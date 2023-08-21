  • 29°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

江浙滬獨生女

副刊版 2023/08/21

分享：

分享：

說最近最火的「人種」話題，是#江浙滬獨生女，取代了之前的縣城貴婦、踩街網紅，她們才是現在於全國最被羨慕的身份和生活模式。想了一想，不用搜資料，忽然就彈出一位杭州女性朋友的社交圈曬料。

她大約接近三十，外形靚麗，但出的po都相當具視覺吸引力。一時是彈大提琴鋼琴，一時是騎馬。最新的一些火爆愛好，是玩真槍射擊，研究各種槍械型號。就是給人印象是本姑娘除了漂亮之外，玩起傳統男孩子的愛好，比你們玩得更專。

和很多被廣泛傳播的江浙滬獨生女一樣，這類人設，有個特色正是過往認為矛盾的愛好或形象，她們都可統一到自己身上。這些女孩奢華衣服打扮固然有，高級餐廳酒店度假吃喝打卡也不少，但同時，你會發現，她們之中，很多又是說起來特別有心的信眾，手珠鏈、燒香、沏茶一樣不缺。

當然，富有的江浙滬獨生女在這方面的嗜好，會把其他一般的信眾女孩精采得多。當人家只是去普陀寺還神，她們則是去不丹跟隨大師修行。

總體而言，江浙滬獨生女這形容，是意味這女兒家境不錯，不用打工，而過着優遊生活。但這跟江浙滬有甚麼關係？不同於其他地區，這區域的這種中產到富貴家庭，給到女兒的壓力最小。東北的獨生女，普遍家境沒江浙滬富有，物資享受跟江南也沒得比。而福建廣東的獨生女，可能婚嫁壓力大。福建更是封閉，富戶的女孩，大部分都默定必須嫁回同省門當戶對之家。

而只有江浙滬，父母不指望女孩有甚麼事業規劃及經濟貢獻，認為手頭有足夠財產保障她一生不差就行。而當中區別正是，在江浙滬，嫁出去的女兒，不被視為就此就全變成了夫家之人，財產概念分得好清楚。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

孤注一擲
2023/08/15
孤注一擲
知識的海洋
2023/08/14
知識的海洋
孩子暑假消費
2023/08/08
孩子暑假消費
消失的她
2023/08/07
消失的她
懷念 Madam Song
2023/08/01
懷念 Madam Song
李照興 網絡熱話 中國

上一篇文章

愛狗不愛人？

下一篇文章

比利時迪南浴缸划船節

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？