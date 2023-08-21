說最近最火的「人種」話題，是#江浙滬獨生女，取代了之前的縣城貴婦、踩街網紅，她們才是現在於全國最被羨慕的身份和生活模式。想了一想，不用搜資料，忽然就彈出一位杭州女性朋友的社交圈曬料。

她大約接近三十，外形靚麗，但出的po都相當具視覺吸引力。一時是彈大提琴鋼琴，一時是騎馬。最新的一些火爆愛好，是玩真槍射擊，研究各種槍械型號。就是給人印象是本姑娘除了漂亮之外，玩起傳統男孩子的愛好，比你們玩得更專。

和很多被廣泛傳播的江浙滬獨生女一樣，這類人設，有個特色正是過往認為矛盾的愛好或形象，她們都可統一到自己身上。這些女孩奢華衣服打扮固然有，高級餐廳酒店度假吃喝打卡也不少，但同時，你會發現，她們之中，很多又是說起來特別有心的信眾，手珠鏈、燒香、沏茶一樣不缺。

當然，富有的江浙滬獨生女在這方面的嗜好，會把其他一般的信眾女孩精采得多。當人家只是去普陀寺還神，她們則是去不丹跟隨大師修行。

總體而言，江浙滬獨生女這形容，是意味這女兒家境不錯，不用打工，而過着優遊生活。但這跟江浙滬有甚麼關係？不同於其他地區，這區域的這種中產到富貴家庭，給到女兒的壓力最小。東北的獨生女，普遍家境沒江浙滬富有，物資享受跟江南也沒得比。而福建廣東的獨生女，可能婚嫁壓力大。福建更是封閉，富戶的女孩，大部分都默定必須嫁回同省門當戶對之家。

而只有江浙滬，父母不指望女孩有甚麼事業規劃及經濟貢獻，認為手頭有足夠財產保障她一生不差就行。而當中區別正是，在江浙滬，嫁出去的女兒，不被視為就此就全變成了夫家之人，財產概念分得好清楚。