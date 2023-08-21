胃痛胃氣脹是甚麼作怪？

「明明已經過了今年工作最忙、最高壓的時間，不知為何仍常常胃痛兼胃氣脹。」Anita歎了一口氣，說道。

我翻了翻她的飲食紀錄，說：「我看你這兩星期，飲食定時，少吃了高纖蔬菜、穀物等難消化的食物，亦已經遠離洋葱、西蘭花、豆類等製氣食物了。」

Anita問：「還有其他飲食上需注意的嗎？」

我說：「不知是否幽門螺旋菌在作怪。有研究發現，多吃含益生菌的乳酪或乳酸飲品，能有效增加幽門螺旋菌的根治率，降低復發的機會。因此，你可以恒常吃低脂乳酪，並將含有益生原的新鮮水果或無糖果乾，例如提子乾、西梅乾或杏脯乾等加入一起食用，可以促進益生菌的菌群繁殖。並且記着，幽門螺旋菌好發於嗜『鹹』人士，它喜歡高鈉的胃環境，所以，只要維持你現時低脂、均衡、低鈉、高纖飲食，尤其少吃醃製食物和高鈉食物，如鹹菜、鹹魚、雪菜、榨菜、麻辣火鍋、腸仔、臘腸、火腿、餐肉等，便能減低風險了！」

「真的要開一本食物禁忌簿了。」Anita說。

「由於你胃痛已持續了一段時間，我建議你要看醫生，並做胃內窺鏡作詳細檢查！看看是否真的有幽門螺旋菌。它是一種寄生於人的胃黏膜的壞菌，通常會造成胃痛、胃氣脹、胃酸倒流等病徵，但有時也沒有病徵。」我建議她。

Anita問：「很怕照胃內窺鏡！不照可以嗎？」

「現在只要做吹氣測試或照胃內窺鏡，便可以診斷，胃內窺鏡還可以看到胃有沒有其他問題。有幽門螺旋菌而不理會，長期有機會演變成胃癌，後果十分嚴重！若真的檢測到有這細菌，可以及早醫治。」我認真地告訴她。