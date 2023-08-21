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感動完……然後呢？

副刊版 2023/08/21

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女士們，看完《Barbie芭比》了，好感動？哭了幾次？忽然覺得好有Girl Power？又或去了那個BaiRBIE.me網站，把自己個樣變成Barbie再post相在社交媒體未？我想問：So……？然後呢？

未看這齣電影前，因太多女朋友說會流淚，早已有備而戰打定底，心想：「我會咁易收貨？！」但必須承認，當電影裏飾演一個在職女性的America Ferrera說出做女人的兩難之時，我竟被觸動，並聽見有女觀眾在飲泣。這句話道出很多現代女性曾經歷過的一些矛盾和掙扎：「我們必須瘦，但又不能太瘦，而且不能說自己想變瘦，要說是為了健康。但還是要瘦。你要有錢，但不能說你愛錢，否則就令人覺得你俗不可耐。你必須夠能力去坐上老闆的位置，但你又不能太過嚴厲苛刻。你必須當個領導者，但又要得尊重他人的意見和想法。你必須熱愛當母親，但又不能整天把小孩掛在嘴邊，你必須做個職業女性，但同時又要照顧他人。男人的一些壞習慣，你要負責；但如果你指摘，他們就會當你在抱怨。你必須為了男人打扮，但不能太漂亮，否則會讓男人有非分之想，或是讓其他女人感覺被威脅，你如果想埋女人堆，就不能太過出色。你永遠不能變老、永遠不能失戀、永遠不能炫耀、永遠不能自私、永遠不能消沉、不能失敗、不能膽怯，還有，永遠不能叛逆。」

這是一句能引起很多女性有共鳴的說話。而這句話所道出的矛盾和掙扎，只有女性才懂。然而，感動和觸動完……然後呢？女性這種兩難困境，不能全怪在男性頭上，我在職場見過最惡毒、最打壓、最嫌棄、最限制、最陰濕、最攻心計對待一位女性的，是另一位或一班女性。

電影最後之能重奪失去的、以及能夠出走到現實世界，皆因有一班心態正路、一心想成就Barbie夢想的姊妹，那是電影裏呈現的真正Girl Power。若女性們說自己深受Barbie電影感動和觸動、啟發及嚮往，但一返回現實世界裏，都繼續毒舌、妒忌、出陰招、篤背脊、講是非去對待另一些女性，那電影所提及的Girl Power，在現實世界裏根本還未發生。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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