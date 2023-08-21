拜登密集出招 中美由東亞鬥到西亞

處暑時節，酷熱本應至此而止，但世界亂了，各地仍是水深火熱，天災人禍，內憂外患，互相算計不消停。中美對話多了，不等於鬥爭少了。拜登（Joe Biden）政府近期更在地緣方面密集出招，下子從東亞下到西亞，處處同中國較勁！

俄烏戰爭搾乾西方列強軍火庫，更加凸顯東亞是個「怪物房」，打大佬一次要打N個，闖關難度煉獄級。別說中國，就算數日韓朝這些「小國」，兵力和裝備數量都遠超歐洲老牌大國，戰鬥力爆表。「窮」如北韓，也能日日射導彈，如今甚至源源向俄羅斯運武器賺到笑。

美國似乎也意識到東亞這特殊技能，對付中國與其把北約擴到亞洲遭法國反對，不如直接在東亞另組一個「北約」實際。

套用冷戰劇本 圖建「亞洲北約」

美日韓上周峰會同意將機制恆常化，啟動多項科技和防務合作，聲明也例行公事般嚷嚷「維護台海穩定」，沒有甚麼石破天驚的東西，但醉翁之意不在酒。

美國官員事前向路透社稱，「若期望此會成立三方安全框架（共同防衛協定）那就要求過高」，說明這才是美國的大計，哪怕不能一蹴而就，今次還是近了一步。

拜登選在大衞營召開首次美日韓峰會就很具象徵意義。大衞營是美國總統御用度假山莊，但總統度假也是辦公，這裏發生過不少大事。前總統卡特（Jimmy Carter）1978年在此促成以色列和當時阿拉伯龍頭埃及和解，簽訂《大衞營協議》；克林頓（Bill Clinton）2000年也在此搞過以巴領導人會晤。拜登無疑想對外宣示：日韓已於美國領導下化敵為友，合力壓制中國。

一個巴掌拍不響，「亞洲北約」能否成事還須觀望，但苗頭確是已經出現。

美國把這冷戰劇本套到中國，自是借鑑鬥垮蘇聯的成功經驗，亦因自知獨自和中國打仗沒有把握，想找「怪物房」成員相助，要不列根號航母恐已直接開到塘沽，用不着打壓中國芯片了。

日本呢？決心未定，但意向相當明確了。日本老百姓普遍是反戰的，只是話事的不會是老百姓。日本統治階層苦苦想扭轉國運，經濟上擺脫迷失，政治上改變二戰後國際秩序，現正看準機會，配合美國挖走芯片產能，對華「去風險」，下一步要做的，就是在老百姓眼皮底下為主動參戰鬆綁。假如最後順着美國劇本打贏了，別說經濟翻盤，就是安理會常任理事國也有日本份。

至於南韓，對美忠誠短綫應該沒有問題，但中長綫很難說，大概會是美日韓最弱一環。總統尹錫悅無底綫地押注美日賭中國輸，實在落力。8月15日光復節，日本戰敗投降日，他演說竟然全篇大讚日本。3月他更拍板，由韓方為日本強徵勞工賠償。這有多得民心可想而知，而尹錫悅岳母7月因涉偽造銀行證明獲刑上訴失敗，醜聞會怎發展？南韓總統只能做一屆，通常都無好下場。

亞洲「澤連斯基」 潛在來源不少

拜登「亞洲北約」算盤要打響，還須一個亞洲「澤連斯基」打配合，此人會出自哪裏還真說不定。台灣地區顯然是大家首先想到的，但亞太區內明裏暗地搶當馬前卒，又或有難言之隱身不由己的角色比比皆是，練熟走鋼索、能大聲向選邊站說不的倒是少數。對美國來說，管這「澤連斯基」來自台海，東北亞還是南海方向，能當炮灰就得。

提到南海，菲律賓近期在南沙仁愛礁鬧得高調，可是中國最新一張牌無打在南沙，針對的亦非菲律賓。西沙中建島近日長出了半條跑道，明顯還在發育。1974年西沙海戰以來，群島明確回到中國懷抱，而中建島是西沙最西的島，距離越南海岸綫250公里。越南近年在所佔南沙島礁大興土木可是未停過，悶聲發大財，比菲律賓不知高到哪裏去，西方輿論更是選擇性失明。

沙特以色列快建交？ 美國乾着急

講完東亞講西亞。西亞與「亞洲北約」不相干，但這無阻拜登外交近期在此猛攻，原因大致有二。

一：中國3月促成沙特阿拉伯同伊朗和解，中東全局起了變化，焦點矛盾由沙伊回到以巴，美國「老鐵」以色列面對團結起來的穆斯林倍感壓力，以總理已單方面宣布將會訪華。

二：拜登若能至少象徵式擋擋這趨勢，並包裝成「對中國勝利」、「保衞美國（及猶太人）利益」，那對他和特朗普民調叮噹馬頭的明年大選選情，會是重大利好，拜登現在太需要這樣了。

沙特和以色列建交在望的風，近日再次吹了起來。按美方向媒體放料的講法，阿拉伯龍頭終會承認猶太人國家，獲得美方再次安全擔保，並同意將對華關係封頂，以色列則會在巴勒斯坦立國問題上有些積極表態。

將信將疑就好。如此大突破，不怕見光死嗎？沙伊復交前中方向西媒通氣了？

實現對外經略 須先理順內部挑戰

沙特向來想買美國高端武器，就是美方近年老是唱「人權」高調，不只白宮，國會也在設卡，現在就算他們肯打倒昨日的我，極右力量把持的以色列政圈，又願否就巴勒斯坦立國哪怕只是象徵式讓步？還有，沙特自知石油錢賺不長，現在要轉型，要發展，要建設，對華合作要封頂？豈非真如西媒5月講的，美國提出助中東建鐵路--靠印度的專業技術？

沙特、以色列近年暗地裏眉來眼去不假，但把關係公開，沙方不急，以方也不急，急的似乎只有美方。

相比之下，伊朗快將給予拜登「勝利」的機會反而更高，盡管這意義會小很多。伊朗自古與歐洲互動，自我定位是西方而非東方國家，如今對西方亦有較多幻想，更有爭取解除制裁的逼切動機。美伊據報同意9月交換囚犯，而伊朗在南韓資金已經解凍，這顯然就是拜登難令美國重回伊核協議下，準備與伊朗達成某種折衷交易的節奏。

美國東西下子，中國當然不會束手無策。美國迷戀過時的結盟冷戰，但中國深諳農村包圍城市之理，發展中國家才是世界主流和新興力量。本周金磚國家峰會即將舉行，東道主南非說40多國有意加入組織。泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）創始人兼主任Mark Leonard在新一期《Foreign Affairs》雜誌撰文，指中國已準備好迎接多極的「混亂」世界，而美國並沒有。

不過，外交是內政的延伸，不論中國美國、大國小國，對外經略要實現，都必須先做好自己的事，妥善解決自身問題，否則統統都會是定時炸彈。

▲ 美國拜登政府近期在地緣方面密集出招，下子從東亞下到西亞，處處同中國較勁。（路透社資料圖片）