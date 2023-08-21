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中美科技戰正酣 香港須靈活應變

評論 2023/08/21

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再過幾天，下周日（27日）5年一簽的《中美科技合作協定》就將到期。1979年中美建交後，兩國政府簽署了這一協定，此後每5年續簽一次。在中美關係正常時，續簽不是問題，但今年能否簽署該協定卻充滿變數。有10位共和黨籍的美國國會議員於今年6月給國務卿布林肯寫了封公開信，「強烈建議」美政府不要續簽該協定。他們聲稱中國會因此在關鍵技術上取得優勢，有助於中國實現軍事現代化，宣稱「美國必須停止助攻自己的毁滅」。美國最終是否續簽，現在尚不可知。

當地時間8月9日，美國總統拜登簽署行政命令，限制美國企業在半導體和微電子、量子信息技術和人工智能（AI）系統等幾個敏感技術領域的對外國投資，包括中國內地以及香港、澳門兩個特別行政區。

上周四（17日），中國商務部發言人在例行記者會上表示，美國商務部長雷蒙多即將訪華。據悉，雷蒙多訪華的一個重要議題，是與中方討論鎵、鍺等相關物項的出口管制問題。中國從8月1日起對鎵、鍺等相關物項實行出口管制。

《中美科技合作協定》 快到期

中美之間的這一系列動作看得人眼花繚亂，其背後隱藏着甚麼邏輯？香港如何應對？值得深入分析。

《中美科技合作協定》確立了雙方合作的平等關係，該協定並非致力於「高精尖」前沿科技合作，主要是涵蓋環境、農業科學、物理和化學在內的基礎研究。

既然是「合作」，一定是雙方受益的事情，不存在「強制性」問題。況且，中美科技之間的實力差距很大，美國一直很強勢，如果說「強制性」，從常理來分析，那也是美國佔上風，為何美國對此表現得如此敏感和小氣？這說明美國政界對中國的科技進步普遍產生了焦慮，為打壓中國科技發展，可以不擇手段、不怕傷及自身。

科睿唯安（Clarivate Analytics）是為全球客戶提供數據與分析的公司，其數據顯示2019年在被引用次數前1%的頂尖論文（通常被稱為諾貝爾獎級論文）中，中國論文數量的佔比首次超過美國；2020年，中國論文在被引用次數前10%的論文中的佔比也超過了美國。

另一個值得注意的問題是，在全球化時代，關起門來搞科技創新的逐漸減少，國與國之間合作進行科技創新的佔比愈來愈大。時下美國4成以上的科研成果都有外國研究人員參與，中美互為第一大科研合作夥伴。

研究還發現，在某些戰略領域，美國對中國的依賴程度要高於中國對美國的依賴。比如2017至21年，在納米科學領域，中美合作成果佔美國科學家高質量研究的27%，但只佔中國科學家此類研究的13%；在電信領域，中美合作成果佔中國此類研究的10%，但佔美國此類研究的33%以上。

中國在科技創新上直追美國，這並非是壞事。如果美國能夠以良性競爭的思維去想問題，兩者相互競爭、相互合作、相互促進，可以讓科技改變生活，為全世界人民提供高品質的科技產品，為人類科技事業發展做出貢獻。但令人遺憾的是，美國的政客都不這麼想，他們焦慮無比，不僅在前沿科技領域要對中國實行封鎖，在一般科技領域也要限制，不惜提出「停止科技合作」。

美挑起科技戰 中方對策漸多

美國挑起對中國的科技戰，中國最初十分被動。因為缺少思想準備，特別是企業界，認為核心技術能買到，何必自己從頭開始去研發呢？在經歷了短暫的應對乏力之後，現在變得逐漸從容和自信。

今年7月3日，中國商務部與海關總署發布公告，宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制。鎵、鍺等金屬用於生產電動汽車、芯片與部分軍用武器系統，包括用於新一代導彈防禦和雷達系統。根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，中國的鎵儲量佔全球儲量的68%左右，美國的鎵還不到中國的四十分之一。美國的鍺儲量為3,870噸，全球第一；中國的鍺儲量為3,500噸，儲量第二；兩國佔世界鍺總儲量的8成以上。

美國對鎵、鍺的依賴只是冰山一角，據美國內政部與美國地質調查局的分析，在對美國至關重要的54種礦產商品中，中國至少是其中35種商品供應鏈上某一環節的主要生產國。

美國從高科技產品上限制中國，中國則從產業鏈上游入手應對，這有點出乎美國的預料，顯示出中國在應對美國科技領域打壓時思路更寬，辦法更多更管用。你對我「卡脖子」，我也可以對你「卡脖子」。

除了直接「卡脖子」之外，中國的長遠計劃是「科技自立自強」。國家主席習近平曾經指出，「一個互聯網企業即使規模再大、市值再高，如果核心元器件嚴重依賴外國，供應鏈的『命門』掌握在別人手裏，那就好比在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也可能經不起風雨，甚至會不堪一擊。」

中國以「科技自立自強」應對美國「卡脖子」，經過幾年努力，中低端芯片已量產。由於中國擁有全球最大的芯片需求市場，如果今後不再需要從外國進口中低端芯片，美國的有關企業產能就會過剩，對華封鎖將反噬自己。當然，科技創新非一日之功，但只要形成了共識，凝聚了力量，中國的舉國體制將會發揮重要作用。從長遠來看，這才是中國最過硬的一招。

中美科技戰對香港的影響可以分為兩個方面來看：其一，對香港貿易的影響。由於香港是中美貿易的「中轉站」，對美貿易在香港對外貿易中佔據較大份額，隨着美國以「去風險」為由，限制美企在半導體和微電子、量子信息技術和AI系統等幾個敏感技術領域對中國投資，對香港的轉口貿易必然有負面影響。其二，對香港創科的影響。香港創科發展原本就比較滯後，現在，推動科研成果轉化為優勢產品、優勢產業的工作起步不久，美國對華高科技領域的限制，對香港創科發展今後會有所影響。

港聚焦科創2重點 找準着力點

在中美科技戰的大背景下，香港在高科技領域想要與美國合作，基本上是沒有可能了，香港要做好思想準備。香港還應認清科技創新的兩個重點。其一，香港應該依靠國家。香港在某些領域的科研能力走在了世界前列，應與內地合作，特別是與粵港澳大灣區相關城市合作，將其產品化、產業化，做大做強。其二，香港應該貢獻國家。美歐並非鐵板一塊，美國對中國高科技封鎖，也拉攏其他國家封鎖中國，但不能達到預期目的。香港仍可利用背靠祖國、聯通世界的優勢，為內地與西方發達國家的科技合作穿針引綫。

筆者還注意到，美國企業界對政府發起的對華科技戰反對之聲很大，這倒不是他們對華友好，而是此舉損害了他們的商業利益。這種反對之聲也有可能在適當的時候演變成一股力量，促使美國政府改變對華政策。香港應保持敏感性，隨時觀察這些變化，尋找應對之策，推進香港的創科事業穩步發展。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍非常關心香港的科技創新，今年4月份來港考察時，專程到港大和前海調研，現場直接聽取科研人員和創業者的意見和建議。作為中央港澳工作的「掌門人」，他對香港的支持不遺餘力，將會極力推動香港融入國家科技創新體系。

美國基於維持其科技霸權地位，對中國的科技封鎖還會持續下去，今後幾年，中美科技戰可能會愈來愈激烈。香港具有靈活應變的傳統優勢，看準大方向，找準着力點，才能趨利避害，在創科發展上有所作為。

作者認為中美科技戰可能會愈來愈激烈，香港應依靠及貢獻國家，做大做強之餘為內地與西方發達國家的科技合作穿針引綫。圖為香港科學園。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

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