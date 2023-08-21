微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備

科技界將迎來秋季一連串新品發布活動，微軟（Microsoft）忽然宣布將於9月21日舉行一場「特別活動」。

綜合外媒報道，微軟已開始向媒體發出當日於紐約市舉行的活動邀請。雖然該企在邀請函並未預告任何有關

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