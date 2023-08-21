背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 行政人員版 2023/08/21 分享： 分享： 交友平台多年來充斥着不少不法之徒，為免用戶受害，交友平台巨頭Tinder夥拍綫上背景調查公司嘉寶（Garbo），去年開始向Tinder用戶提供背景調查服務。惟近日嘉寶宣布，將於8月底起關閉為 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 今日 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 2023/08/18 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 2023/08/18 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 2023/08/17 林寶堅尼首款 全電動超跑料明亮相 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 2023/08/17 Xbox新社群政策 滿8次警告禁玩1年 科技行業 網絡通訊 服務 社會民生