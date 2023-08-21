  • 29°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港「不夜城」失色 拆解6大原因

加息消費貴 乏晚間活動疫後慣留家

港聞版 2023/08/21

分享：

分享：

「捱過疫情，捱不過通關！」不少零售及餐飲業中人慨歎，疫後復甦不似預期，銅鑼灣晚上10時已行人稀疏，特首和財政司司長都表明，要搞活夜間經濟。本報將一連兩集，今天先分析夜間市道蕭條之謎，明天探討業界獻計如

...

報道系列 : 夜經濟系列

相關文章

人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」
今日
人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」
政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限
今日
政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限
施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面
今日
施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面

你可能感興趣

人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」
今日 01:00
人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」
政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限
今日 01:00
政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限
施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面
今日 01:00
施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面
香港 經濟 零售 通脹 加息 疫情 酒店 餐廳 餐飲 商場

下一篇文章

人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？