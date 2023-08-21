港「不夜城」失色 拆解6大原因 加息消費貴 乏晚間活動疫後慣留家 港聞版 2023/08/21 分享： 分享： 「捱過疫情，捱不過通關！」不少零售及餐飲業中人慨歎，疫後復甦不似預期，銅鑼灣晚上10時已行人稀疏，特首和財政司司長都表明，要搞活夜間經濟。本報將一連兩集，今天先分析夜間市道蕭條之謎，明天探討業界獻計如 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 報道系列 : 夜經濟系列 相關文章 人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」 今日 人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」 政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限 今日 政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限 施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面 今日 施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面 你可能感興趣 人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」 今日 01:00 人流不足 食肆︰宵夜生意「無得做」 政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限 今日 01:00 政策交通利北上消費 惟對港經濟影響有限 施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面 今日 01:00 施政報告諮詢 李家超：搞活夜晚市面 香港 經濟 零售 通脹 加息 疫情 酒店 餐廳 餐飲 商場