「捱過疫情，捱不過通關！」不少零售及餐飲業中人慨歎，疫後復甦不似預期，銅鑼灣晚上10時已行人稀疏，特首和財政司司長都表明，要搞活夜間經濟。本報將一連兩集，今天先分析夜間市道蕭條之謎，明天探討業界獻計如

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