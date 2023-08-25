「中小企資援組」打通申請資助痛點　三大免費服務助企業衝破申請障礙

政府為中小企提供超過40個資助計劃，資助額超過3,000萬港元，幫助各行各業拓展海外市場、進行數碼轉型、提升企業競爭力等。很多中小企有意申請政府資助，但過程中會因為種種問題影響申請意向、進度及結果，得不償失。有中小企初次自行申請政府資助未能成功，吸收了經驗，並善用香港生產力促進局（生產力局）「中小企資援組」（SME ReachOut）提供的免費諮詢服務，最後成功申請政府資助，拓展海外市場。

InstantShare Technology Ltd是一間初創企業，運用世界性的專利核心底層技術，提供可靠、保密、安全的數據傳輸平台。InstantShare首席業務官雷瑞強（Tommy）曾經自行申請「BUD專項基金」以拓展新加坡市場，奈何結果不似預期，後來在「中小企資援組」的專業團隊協助下，最終成功申請資助。他表示，第一次申請的時候，忽略了很多細節，而且沒有因應公司的創新營運模式去申請。但他們並沒有放棄，在拓展印尼市場時找來「中小企資援組」幫手。



一對一諮詢 提供針對性建議



「中小企資援組」為Tommy提供多次免費「一對一」諮詢服務，因應企業的業務情況及發展需要，提供合適建議供其考慮。

Tommy表示，「中小企資援組」沒有因為他們是初創企業而掉以輕心，團隊很專業及用心地提供了很多針對性建議。諮詢過程中，「中小企資援組」亦會詳細解釋資助計劃的應用範疇、申請細節及注意事項等，因應企業個別的情況，提供合適的申請建議，提高企業對申請要求及流程的認識。

▲ Tommy曾經自行申請「BUD專項基金」，但結果不似預期，最終在「中小企資援組」的專業團隊協助下，成功申請資助。

檢閱申請表格 助申請過程更流暢



企業在填寫申請表時，可能仍會有不少疑問，亦會擔心因填錯、遺漏資料等問題而影響申請進度及結果。這時「中小企資援組」提供的免費「睇FORM服務」就幫了中小企一個大忙。

Tommy表示，「中小企資援組」為他們建議了很多適合業務發展的措施及填表技巧，確保填寫內容配合申請的目標，提交資料妥當無誤，亦會定期跟進申請進度，讓申請過程更加暢順。他亦很感謝「中小企資援組」在申請過程中的各項支援，助他們成功申請「BUD專項基金」，幫助公司拓展印尼市場。

作為成功申請資助的過來人，他強烈建議中小企應善用「中小企資援組」的免費諮詢服務，以順利取得所需資助，拓展業務。

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「二合一專線服務」 電話及 WhatsApp（只限文字訊息）：(852) 2788 6868

電郵：sme_reachout@hkpc.org

「中小企資援組」（SME ReachOut）：www.smereachout.hkpc.org



（特約）