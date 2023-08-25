  • 29°C
香港時間 : 2023825日 (週五) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「中小企資援組」打通申請資助痛點　三大免費服務助企業衝破申請障礙

特約 00:00 2023/08/25

分享：

分享：

政府為中小企提供超過40個資助計劃，資助額超過3,000萬港元，幫助各行各業拓展海外市場、進行數碼轉型、提升企業競爭力等。很多中小企有意申請政府資助，但過程中會因為種種問題影響申請意向、進度及結果，得不償失。有中小企初次自行申請政府資助未能成功，吸收了經驗，並善用香港生產力促進局（生產力局）「中小企資援組」（SME ReachOut）提供的免費諮詢服務，最後成功申請政府資助，拓展海外市場。

InstantShare Technology Ltd是一間初創企業，運用世界性的專利核心底層技術，提供可靠、保密、安全的數據傳輸平台。InstantShare首席業務官雷瑞強（Tommy）曾經自行申請「BUD專項基金」以拓展新加坡市場，奈何結果不似預期，後來在「中小企資援組」的專業團隊協助下，最終成功申請資助。他表示，第一次申請的時候，忽略了很多細節，而且沒有因應公司的創新營運模式去申請。但他們並沒有放棄，在拓展印尼市場時找來「中小企資援組」幫手。

一對一諮詢　提供針對性建議

「中小企資援組」為Tommy提供多次免費「一對一」諮詢服務，因應企業的業務情況及發展需要，提供合適建議供其考慮。

Tommy表示，「中小企資援組」沒有因為他們是初創企業而掉以輕心，團隊很專業及用心地提供了很多針對性建議。諮詢過程中，「中小企資援組」亦會詳細解釋資助計劃的應用範疇、申請細節及注意事項等，因應企業個別的情況，提供合適的申請建議，提高企業對申請要求及流程的認識。

Tommy曾經自行申請「BUD專項基金」，但結果不似預期，最終在「中小企資援組」的專業團隊協助下，成功申請資助。

檢閱申請表格　助申請過程更流暢

企業在填寫申請表時，可能仍會有不少疑問，亦會擔心因填錯、遺漏資料等問題而影響申請進度及結果。這時「中小企資援組」提供的免費「睇FORM服務」就幫了中小企一個大忙。

Tommy表示，「中小企資援組」為他們建議了很多適合業務發展的措施及填表技巧，確保填寫內容配合申請的目標，提交資料妥當無誤，亦會定期跟進申請進度，讓申請過程更加暢順。他亦很感謝「中小企資援組」在申請過程中的各項支援，助他們成功申請「BUD專項基金」，幫助公司拓展印尼市場。

作為成功申請資助的過來人，他強烈建議中小企應善用「中小企資援組」的免費諮詢服務，以順利取得所需資助，拓展業務。

更多「中小企資援組」成功例子請參閱：

想輕鬆求FUND，記得搵「中小企資援組」幫手！

預約免費一對一諮詢服務：https://bit.ly/Bookings_SMEReachOut 
「二合一專線服務」 電話及 WhatsApp（只限文字訊息）：(852) 2788 6868
電郵：sme_reachout@hkpc.org 
「中小企資援組」（SME ReachOut）：www.smereachout.hkpc.org 

（特約）

上一篇文章

東盟電影節探索多元文化 以電影細述東南亞故事

下一篇文章

中電雙管齊下 助工商住宅全方位節能減碳 打造低碳智慧城市

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？