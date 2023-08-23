BOTINKIT推出美食機械人「一體化數位廚房解決方案」 銳意打造數碼化新餐飲時代

▲ BOTINKIT港澳台地區總經理Grace表示，BOTINKIT的願景是在不久的將來，能夠把「數位美食體系」概念發展至B to C，讓每個家庭每天都可享用個人化、新鮮又高質的菜餚。

自從數碼科技漸趨成熟，各行各業都開始引入不同數碼化方案，以解決人手不足及營運效率等問題，連餐飲業也加入此行列。以創建全球首個數位食品生態系統（以機械人+人工智能（AI）為基礎）為目標的食品科技初創企業BOTINKIT，最近正式在香港推出「BOTINKIT MAX」美食機械人，利用機械技術、雲端技術及人工智能，為飲食業界提供「一體化數位廚房解決方案」，協助企業持續發展及提升營運效率。

「如何維持生產力和營運效率?」是餐飲業界一直以來都面對着的考驗和難題，BOTINKIT港澳台地區總經理Grace表示，研發BOTINKIT MAX旨在希望協助餐廳提升工作和營運效率，同時解決業界現正面對的人手短缺問題。「現時很多餐廳難以聘請學徒和廚工，BOTINKIT MAX就如同廚房裏的助手，一方面可以幫忙減輕廚師或在廚房裡繁瑣且重覆的工作，讓廚師可專注於更能為餐廳製造價值的工作如處理營運、設計菜式等。亦可協助餐廳通過數據資料的分析與運用，優化食材管理及了解顧客喜好，為客人提供客製化的菜式。我們的最終目的是幫助餐廳提升營運效率，協助餐飲業界人士解決不同的問題，打造一個「數碼化新餐飲時代」。

▲ BOTINKIT MAX已獲得日本、美國、韓國、歐盟和澳洲等多國安全認證。現時中、美、韓和新加坡已有不少著名連鎖餐飲集團正在採用。

5A智能硬件功能 打造人性化功能



BOTINKIT MAX具備5個智能硬件功能（5A），分別是智能控溫（Automatic Temperature Control）、智能調味（Automatic Seasoning）、智能翻炒（Automatic Stir-Frying）、自動出菜（Automatic Dishing-Up）及自動清洗（Automatic Cleaning）。

Grace補充，BOTINKIT MAX另一突破性功能TCS智能溫控系統，可以實時監測不同食材受熱情況，計算在烹調過程中各個階段所需的溫度，然後自動作出調整，「BOTINKIT MAX最高可提升至300度，再配合3D拋炒工藝，令烹調出來的菜式充滿鑊氣，例如乾炒牛河，同樣可做到香口微焦的效果。」

▲ 有別於一般炒餸機械人，BOTINKIT MAX不但可以自動投放醬汁，更可以自動投放5種不同的調味粉料，而且精準度高達0.5克，精準控制調味料的使用等，可更有效控制成本，減少食材浪費。

▲ 採用食品級不黏易潔塗層的大容量設計炒鑊，可減少食材浪費，配合烹飪解決方案顯著降低了熱量排放和碳排放，合乎環保原則，幫助餐飲企業達到ESG理念。

雲端儲存食譜 數據分析管理食材洞悉客人口味偏好



軟件方面，BOTINKIT MAX採用雲端食譜，大廚可把自己創作的特定食譜，透過雲端同步至全球的BOTINKIT MAX，在不同的環境下亦可保持食品水準一致。此外，決策人或大廚亦可透過營運數據了解業績、食材消耗量以至食客的喜好，從而優化菜單的編制，迎合或創造市場口味趨勢，調整食材組合，解鎖新的烹飪美味和滿足客人需求。

Grace表示：「BOTINKIT創辦人兼行政總裁Shirley的理念是人類應該有一個嶄新的視角來理解食物，應該吃新鮮食材、新鮮現做、口味可以被個性化適應的、美好且不斷被創作和分享的食物。」BOTINKIT MAX的出現，正好為餐廳提供一個可持續營運的解決方案，融入科學與藝術，重新定義烹飪，邁向「數碼化新餐飲時代」。

▲ 只要在機身上的觸控屏挑選食譜，BOTINKIT MAX就會自動運行，協助烹調出中、西、意、日等不同菜餚。完成後更可自動出菜和洗鑊，預備烹調下一道菜餚。

▲ BOTINKIT MAX可利用各種數據進行先進算法，而業者可透過手機App和大數據了解收入資料、日盈利、月毛利、銷售資料等，用以管理食材、控制成本和了解市場趨勢等。

想了解更多BOTINKIT，可登入：https://www.BOTINKIT.com/

（特約）