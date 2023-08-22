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好淡爭持料至年底 太悲觀失置業良機

地產版 2023/08/22

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心理經濟學中有所謂「損失規避」，意指人皆討厭風險，往往避之則吉，而這很適合形容目前樓市。

中港通關後，香港全面復常，其中住宅市場率先重現活力，不論交投量抑或價格，均見不錯的反彈。據政府資料顯示，單是第一

...

撰文 : Victoria Allan Habitat Property董事總經理兼創辦人

欄名 : 專家論市

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