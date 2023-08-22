好淡爭持料至年底 太悲觀失置業良機 地產版 2023/08/22 分享： 分享： 心理經濟學中有所謂「損失規避」，意指人皆討厭風險，往往避之則吉，而這很適合形容目前樓市。 中港通關後，香港全面復常，其中住宅市場率先重現活力，不論交投量抑或價格，均見不錯的反彈。據政府資料顯示，單是第一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Victoria Allan Habitat Property董事總經理兼創辦人 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 黎明前的黑暗 樓市已現入市訊號 今日 黎明前的黑暗 樓市已現入市訊號 親海駅II 一Ｑ清袋的啟示 2023/08/21 親海駅II 一Ｑ清袋的啟示 新盤低價促銷奏效 用家入市選擇多 2023/08/17 新盤低價促銷奏效 用家入市選擇多 新盤促銷雖奏效 經濟數據仍堪憂 2023/08/16 新盤促銷雖奏效 經濟數據仍堪憂 靈活工作模式趨增 影響辦公空間設計 2023/08/15 靈活工作模式趨增 影響辦公空間設計 經濟 香港 樓價 減息 人口 移民 印花稅 首次置業 財政司 銀行