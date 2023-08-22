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長安三萬里

副刊版 2023/08/22

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國產動畫片《長安三萬里》在內地暑假檔放映，現在票房超過十七億元（人民幣，下同），成為中國電影史上第二高票房的動畫片（冠軍是超過五十億元的《哪吒之魔童降世》）。必須認可，此片無論在劇本、影像風格到節奏和主題都屬佳品。動畫活潑又大顯唐朝詩歌文化，確是值得推薦給一家大細。

講故事的手法，是經典的旁觀者敘事，今次雖然主角是詩人李白，但主要敘述者是他好友（雖後來也結怨）高適老年時的回顧。

歷史上，兩人確是相識於微時，分別闖蕩江湖。多年後，李白短暫獲唐朝皇帝賞識（後又被貶），吐氣揚眉。高適也一步步成為大將，都可說成就功名。整個故事有趣就在於用動畫較脫離現實的手法，把其時的整個長安城，當中的繁盛，以至不同城市名勝（李白周遊全國），加上眾多同代重要詩人文人聚在一起，觀眾像親歷其境，就像處身唐代繁星閃耀時刻。

其中自然多多機會穿插詩詞，角色經過黃鶴樓、過長江，詩人詩興大發現場賦詩，讀過唐詩三百首的觀眾，怎樣也會一同背誦幾句。

所以它的成功，在於若要把主旋律基因算進去，它充分掌握到如何軟銷中國傳統文化。而若不講主旋律，單純說冒險故事，它也有極強的娛樂性。

不過電影火了也多是非，最近有洛陽的隋唐史學會，就要求電影方致歉兼出糾正聲明，因為據公認的史料，片中有些情節發生地和歷史不符。主要提及的，是片中少年杜甫和李白首次相識，地點應在洛陽而非長安，說這樣改寫「傷害洛陽人民感情」。爭議的背景要補充，現稱西安的長安，近年聲名遠蓋也是古都的洛陽，這對城市發展及旅遊業都有影響，今次還要被搶風頭，洛陽人都急起來了。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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