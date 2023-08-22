每次到澳門，吃豆腐是我的指定活動。

Bonnie 問：「下一站去吃甚麼？」

我說：「打算去爛鬼樓吃豆腐。」

積奇說：「我近年也愛上豆腐，有時候晚上不知吃甚麼，便想到在家附近的韓國料理吃辣豆腐湯飯，吃過後那種滿足感，會減低吃零食的慾望。」

Bonnie說：「就陪你們吃吧！我對豆腐真的沒興趣。不過，我就愛豆腐花，那裏應該有吧！」

我對她說：「怎麼你健康的食物就不愛，總偏愛較不健康的副製品。不愛豆腐卻愛豆花，不吃薯仔但超愛薯條和薯片。」她急不及待接着說道：「噢！臭豆腐也是我的最愛，只可惜現在找不到好吃的。」

榮記豆腐從前是車仔檔，他們的豆腐充滿豆香之餘，幼滑的質感實在令人難忘，他們的豆腐花和豆漿也是必吃的。積奇說：「第一次吃這種質感的豆腐，實在太令人回味。」

Bonnie說：「怎麼現在那麼多人愛吃豆腐？」

我說：「黃豆是營養價值極豐富的食材，除了含有身體不能製造的胺基酸外，黃豆中的異黃酮，有助紓緩更年期的不適。另外，多年前FDA已經建議攝取黃豆蛋白可以降低壞膽固醇，從而減低心血管病患的風險，而且，研究更發現，吃豆腐可以減低食慾，所以很多減肥餐單，也以豆腐為食材。」

Bonnie說：「我更年期還未到！但我會因為最後一點嘗試接受豆腐。不過，豆腐卜可以嗎？」