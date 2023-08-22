  • 29°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瘦身豆腐

副刊版 2023/08/22

分享：

分享：

每次到澳門，吃豆腐是我的指定活動。

Bonnie 問：「下一站去吃甚麼？」

我說：「打算去爛鬼樓吃豆腐。」

積奇說：「我近年也愛上豆腐，有時候晚上不知吃甚麼，便想到在家附近的韓國料理吃辣豆腐湯飯，吃過後那種滿足感，會減低吃零食的慾望。」

Bonnie說：「就陪你們吃吧！我對豆腐真的沒興趣。不過，我就愛豆腐花，那裏應該有吧！」

我對她說：「怎麼你健康的食物就不愛，總偏愛較不健康的副製品。不愛豆腐卻愛豆花，不吃薯仔但超愛薯條和薯片。」她急不及待接着說道：「噢！臭豆腐也是我的最愛，只可惜現在找不到好吃的。」

榮記豆腐從前是車仔檔，他們的豆腐充滿豆香之餘，幼滑的質感實在令人難忘，他們的豆腐花和豆漿也是必吃的。積奇說：「第一次吃這種質感的豆腐，實在太令人回味。」

Bonnie說：「怎麼現在那麼多人愛吃豆腐？」

我說：「黃豆是營養價值極豐富的食材，除了含有身體不能製造的胺基酸外，黃豆中的異黃酮，有助紓緩更年期的不適。另外，多年前FDA已經建議攝取黃豆蛋白可以降低壞膽固醇，從而減低心血管病患的風險，而且，研究更發現，吃豆腐可以減低食慾，所以很多減肥餐單，也以豆腐為食材。」

Bonnie說：「我更年期還未到！但我會因為最後一點嘗試接受豆腐。不過，豆腐卜可以嗎？」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

胃痛胃氣脹是甚麼作怪？
2023/08/21
胃痛胃氣脹是甚麼作怪？
飲水助減肥
2023/08/15
飲水助減肥
學童減重貼士
2023/08/14
學童減重貼士
炒菜熱量難以估計
2023/08/08
炒菜熱量難以估計
紫菜致大頸泡？
2023/08/07
紫菜致大頸泡？
減肥 零食 黃凱詩 膽固醇 更年期

上一篇文章

暑期工

下一篇文章

關節好．壽命長

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？