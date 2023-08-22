英國人的 Irony Rule

學一種語言，必先了解背後文化。未有掌握當地文化和語境，即使語言文法無誤，聽落也怪怪的。故教授和學習一種語言，例如英文，若只聚焦文法公式，不但難以欣賞背後文化精妙之處，更未必能真正了解當地人的意思。尤其是英式英語，它跟美式英語，除了都是用上英文字外，根本是兩套很不同的英語系統。

現時有些人只注重英國口音和美國口音之分別，卻忽略兩者的「文化靈魂」和「文化涵養」都是天淵之別。美國文化直接而層次感不多，這亦反映在其語言上。反之，英國文化內斂、層次多，亦喜歡Irony（反語、諷刺），正如英國劇作家Alan Bennett這樣形容英國人的Irony Rule（諷刺守則）：「我們在母親的子宮裏已浸泡着喜歡諷刺的基因，它早已在我們的羊胎水裏……」

倘未掌握英國人話中帶刺的潛規則，跟他們交談就未必明其真意。社會人類學家Kate Fox的著作曾提及一個場景：當英國人問對方：How are the children？（孩子幾好嗎？）英國人有兩種答法：一、直接答Fine，thanks。二、用Irony Rule說：Oh，they're delightful—charming、helpful、tidy and studious……（噢，他們超棒—討人歡喜、願意幫手、整潔、勤奮好學……）此例顯示英國人的Irony Rule極「入血」，連子女也會用來諷刺下。

若聽得懂反話，知道對方真正處於甚麼環境，那就可以適切地回應：「Oh dear！Been one of those days，has it？」（One of those days是指倒楣的日子），若誤以為對方講真，答句：「Oh，you are so blessed！」（你真幸運）的話，對方真不知你係攞景定贈興，哪有意欲再談下去？