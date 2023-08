英國人的 Irony Rule

學一種語言,必先了解背後文化。未有掌握當地文化和語境,即使語言文法無誤,聽落也怪怪的。故教授和學習一種語言,例如英文,若只聚焦文法公式,不但難以欣賞背後文化精妙之處,更未必能真正了解當地人的意思。尤其是英式英語,它跟美式英語,除了都是用上英文字外,根本是兩套很不同的英語系統。

現時有些人只注重英國口音和美國口音之分別,卻忽略兩者的「文化靈魂」和「文化涵養」都是天淵之別。美國文化直接而層次感不多,這亦反映在其語言上。反之,英國文化內斂、層次多,亦喜歡Irony(反語、諷刺),正如英國劇作家Alan Bennett這樣形容英國人的Irony Rule(諷刺守則):「我們在母親的子宮裏已浸泡着喜歡諷刺的基因,它早已在我們的羊胎水裏……」

倘未掌握英國人話中帶刺的潛規則,跟他們交談就未必明其真意。社會人類學家Kate Fox的著作曾提及一個場景:當英國人問對方:How are the children?(孩子幾好嗎?)英國人有兩種答法:一、直接答Fine,thanks。二、用Irony Rule說:Oh,they're delightful—charming、helpful、tidy and studious……(噢,他們超棒—討人歡喜、願意幫手、整潔、勤奮好學……)此例顯示英國人的Irony Rule極「入血」,連子女也會用來諷刺下。

若聽得懂反話,知道對方真正處於甚麼環境,那就可以適切地回應:「Oh dear!Been one of those days,has it?」(One of those days是指倒楣的日子),若誤以為對方講真,答句:「Oh,you are so blessed!」(你真幸運)的話,對方真不知你係攞景定贈興,哪有意欲再談下去?