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夜經濟成功關鍵 勿做「張宇人」？

政治版 2023/08/22

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「搞活夜經濟」近來成為熱話，大家對怎樣「搞」紛紛各抒己見。不過何謂搞得成功呢？自由黨黨魁、飲食界立法會議員張宇人昨給出指標，惹得眾人紛紛大笑。

話說，自由黨昨向特首李家超提交施政報告建議，當中重點提到如

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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