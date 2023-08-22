夜經濟成功關鍵 勿做「張宇人」？ 政治版 2023/08/22 分享： 分享： 「搞活夜經濟」近來成為熱話，大家對怎樣「搞」紛紛各抒己見。不過何謂搞得成功呢？自由黨黨魁、飲食界立法會議員張宇人昨給出指標，惹得眾人紛紛大笑。 話說，自由黨昨向特首李家超提交施政報告建議，當中重點提到如 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 曾俊華挺搞夜市 須天時地利人和 2023/08/21 曾俊華挺搞夜市 須天時地利人和 卓永興鍾情港式奶茶 「飲完特別起勁」 2023/08/19 卓永興鍾情港式奶茶 「飲完特別起勁」 內地客視港 「窮的去不起 有錢看不起」 2023/08/18 內地客視港 「窮的去不起 有錢看不起」 不出席不表決法案 有議員稱亦是表態 2023/08/17 不出席不表決法案 有議員稱亦是表態 隨特首訪東盟中東 團員要「交功課」 2023/08/16 隨特首訪東盟中東 團員要「交功課」 香港 新加坡 施政報告 房屋局 自由黨 張宇人 何永賢 梁熙 發展局