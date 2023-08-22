在叢林生存 要按叢林的規矩辦

這個世界的本質是叢林，在叢林裏，弱小是原罪，是要被猛獸吃掉的。因此，要想在叢林裏生存，就要按叢林的規矩辦。叢林規則第一條，就是要足夠強大；如果不行，那也要扮強大；千萬不能露出破綻和傷口！

練內功壯實力 勿露破綻傷口

強大的猛獸例如獅子、老虎，是叢林天然的王者，享有對其他弱小動物生殺予奪的權力，基本沒有東西可以限制牠們，但是也要小心不要受傷，在叢林裏，受傷是一件危險的事。看看海中霸主鯊魚，一旦露出流血的傷口，生命就進入倒計時，很快就會被其他鯊魚分食。

普通動物在生存博弈中一般怎麼做呢？常見的就是扮強大，大猩猩與其他動物爭鬥時的標準動作，就是站起來雙手擂胸，盡量讓自己看起來高大威猛一些；公雞打架就是沒打先炸毛，讓自己看起來更大一些等。總之，就是用各種手段讓自己看起來比平時更大、更厲害一些，以嚇阻對手。

叢林規則第二條，就是叢林只尊重強者，擁有尖牙利爪者之間輕易不會以性命相搏，除非面臨生存危機。所以，我們常常可以見到猛獸獵殺食草動物，卻很難看到獅子老虎等猛獸之間的爭鬥；其次，足以給猛獸造成傷害的大型食草動物，例如大象、犀牛等，猛獸也不敢輕易招惹牠們，也會尊重它們的利益。這條規則的引伸含義就是：要想在叢林世界獲得各方的尊重和平等對待，靠示好、哀求是不行的，要靠練好內功、擁有強大的、足以與強權抗衡的實力。

美國整體而言，就很好地踐行了叢林的規則。雖然美國本身很強大，是世界的超級強權，但是美國對自身可能暴露的弱點，是反應非常迅速的。例如美國過去一段時間遇到的幾次重大衝擊，像雷曼兄弟倒閉引發的金融動盪、新冠疫情對社會和經濟的打擊、以及最近的美國中小銀行因持有美國長期國債大幅貶值引發銀行危機等，美國政府和聯儲局每次都能及時快速應對，迅速用聯儲局提供的金融支持穩定局面，很好地保護了自身的傷口，恢復了起碼表面的強大。

刺破地產泡沫 須速處理減震盪

與美國相比，中國卻常常被視為沒有按叢林的規則辦事，忽視了叢林規則的重要性，在中美博弈中一定程度陷入被動。例如疫情以來刺激經濟的過程，就頗有值得商榷之處：

首先，中國用激烈手法主動刺破房地產泡沫、整頓科網平台秩序、打擊教培平台，並對所造成的經濟損害不加保護，就不符合叢林的第一規則「扮強大」，在世界叢林裏，不強大者尚且要用各種手段扮強大，掩蓋自身弱點，以避免有心者覬覦。不見有本來沒有傷口，可是卻偏偏要弄傷自己然後暴露給外界者。中國的經濟結構長期以來存在一定問題，應該解決。可是如何解決卻並非只有強行打擊一條路。如果納入叢林視角「千萬不能露出破綻和傷口」的考量，更佳的處理方式應該用冷處理、逐步解決，不要引起經濟明顯動盪的辦法，而不是用熱處理、刺破泡沫的激烈做法。

其次，刺破泡沫、引起經濟的巨大負面反應後，按照叢林的規矩，應該要盡快止血、處理傷口，不要讓傷口長時間暴露，引來外界的嗜血猛獸。可是中國在實際處理過程中，政府的刺激經濟政策似乎總是落後於形勢半拍，不能起到盡快穩定經濟、修復損傷的作用。而在可以用放鬆政策、鼓舞信心解決問題的時候，放鬆的力度和節奏都不足，使得問題擴散；在問題擴散、無法單靠放鬆政策、鼓舞信心解決問題時，又不積極動用央行的金融力量來穩定市場，導致問題越變越大，令市場信心盡失，嚴重打擊了一向相信政府的社會中堅力量。

第三，當前內地市場主體和外資，對經濟前景和政府刺激經濟政策的信心都極度低迷，設想依靠外資和民營經濟來支持經濟困難重重。根據叢林規則二，叢林只尊重強者，反過來就是說，在你證明你的實力前，不會得到其他人的尊重。

要想獲得外資和民營資本的追隨和支援，政府恐怕需要先主要依賴自己的力量扭轉經濟的下滑勢頭。

當前的主要問題，雖然已經由之前個別內房的一個點，擴散到現在經濟的方方面面，但根子無非是因為內房資金鏈條斷裂，風險循債務鏈條不斷擴散造成的。債務鏈條不斷地將更多原本正常經營的市場主體捲入，影響了市場信心和預期，使得原來單純的資金鏈問題，變成了現在的債務、信心、需求互相影響的複雜問題。只要抓住債務鏈這個根子，問題還是不難解決的。

近日，內地有官媒喊話對「化解房企債務風險要有定力」，其核心要點是要市場耐心等待各項支持房地產行業的政策顯效。不過，考慮到內房債務危機2021年爆發以來，市場已經等了超過2年，結果是問題不僅沒解決反而雷越爆越多，再要求市場有耐心說服力不強。因此，恐需採取更快見效的辦法才能恢復市場信心。

近月的經濟資料也顯示，經濟正在加速放緩，穩定房地產市場有一定的急迫性，可以考慮先穩住市場，才徐圖各項支持政策顯效的兩步走對策，先救急，再轉型。要想迅速穩定房地產市場，央行向市場注入資金必不可少（美國的救市經驗也顯示，美聯儲的金融支持是關鍵因素），可行的辦法如央行通過政策性銀行定向貸款大量收購過剩房地產轉做保障性房屋，或者加大對內房企業的金融支援力度、擔當最後貸款人等。

先救急再轉型 防外力趁火打劫

對於市場多次呼籲通過發放消費券，拉動消費的建議，有官媒表示反對，認為「成本太大，在我國根本不可行。」、「假如每人發1,000元現金，則需要約1.4萬億元，但這對刺激消費能起到多大作用呢？」，其核心觀點是財政負擔大、效果不確定。實際上，市場普遍建議的是發消費券並非現金，消費券無法儲蓄，只能限時消費，刺激消費的效果相當確定。

據專家測算，消費券的乘數效應約為3，基建的乘數效應略高於1。就是說消費對經濟的拉動作用約為基建的3倍。假如發14,000億消費券，規定半年用完，每次消費可以使用30%，等於自帶3倍杠杆，14,000億的消費券就會帶來52,000億的消費，再考慮消費的3倍乘數效應，其創造的經濟貢獻約為15.6萬億人民幣，超過GDP的10%，必將極大地拉動經濟增長，有望一舉扭轉中國經濟需求不足的現狀。

中國經濟復甦遇到較大阻力，一定程度惡化了中美博弈過程中方的態勢，要想改變被動局面，從根本上講，需要推動經濟盡快走出當前的疲弱狀態，先救急，穩住陣腳，再徐圖轉型。如果只關注轉型，任由經濟失速下行，經濟可能在外力的趁火打劫下，進入更艱難的境地。

▲ 內地數據顯示經濟持續放緩，穩定房地產市場有一定的急迫性，可以考慮先穩住市場，才徐圖各項支持政策顯效的兩步走對策，先救急，再轉型。（資料圖片）