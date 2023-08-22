剖析美國行為根源 重啟世界新冷戰

美國的全球戰略就是維護美國的霸權；而要維護霸權，美國就要控制歐亞大陸；而要控制歐亞大陸，美國就不允許在歐亞大陸出現國家或國家間的聯盟，形成一個主導性的勢力，從而威脅美國的霸權。

要做到此，最簡單的方法就是讓歐亞大陸的主要國家處於對立與相互牽制的狀態。這樣美國不僅可以從中漁利，而且還可以平衡者與和平者自居。所以，一個美國主導的分裂但平衡的歐亞大陸是美國霸權存在的先決條件，它既是一個地緣政治框架，也是一個地緣經濟框架。可以說，這就是美國的行為根源。

俄烏衝突爆發後不久，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾經公開指出，美國在俄烏衝突中有「3大目標」：一是美國希望看到一個自由獨立的烏克蘭；二是一個被削弱、被孤立的俄羅斯；三是一個更強大、更統一、更堅定的西方。

美國總統拜登（Joe Biden）更宣稱，美國又回來了，大西洋聯盟又回來了，世界秩序的拐點已經到來，美國將再次領導世界。

美瘋炒台海危機 推華陷爭鬥

那麼，與此相對，美國在亞太瘋炒台海危機的目標又是甚麼呢？可以設想的是，一旦危機轉變成衝突，首先美國與西方國家就會馬上一哄而上，譴責中國是台海衝突的製造者，盡管台灣事實上是中國領土的一部分；其次，將倒逼美國的亞太盟友選邊站，形成所謂「民主國家的聯盟」，以孤立中國；其三，台灣將成為衝突戰場，美國與西方將輸送大量武器支持，並將台灣納入「北約+」的主要成員；其四，美國與西方國家及其亞太盟友在經濟上將制裁中國，倒逼外資逃離中國，可能還要凍結中國在海外的資產。

顯而易見，美國的目的是試圖通過引爆台海危機，使中國與周邊國家陷入相互爭鬥、相互牽制、相互消耗的狀態之中，由此形成一個美國主導的、分裂但平衡的亞太乃至世界格局。將中國與俄羅斯可能還有伊朗等國家排除在外，美國與西方就將再次回到世界權力與經濟的中心，美國也就將「再次偉大」，再次領導世界。

不難看出，台海危機的走向不僅決定中國大陸與台灣的命運，也將影響未來亞太乃至世界的格局。30多年前冷戰結束，世界合二為一，人們歡呼「歷史的終結」。但是具有諷刺性的是，在冷戰結束30多年之際，人們發現，冷戰結束，前蘇聯的解體不僅是20世紀地緣政治的悲劇，同樣對於美國和西方國家來講也是一個災難。

對此，美國已故歷史學家伊曼紐爾沃倫斯坦（Immanuel Wallerstein）曾經講到，「在蘇聯解體之後，美國據說是贏得了冷戰的勝利，其後，我們就處於一個單極世界之中，而美國則是其中最為強大的力量。我認為這是對於現實的極端錯誤的理解。問題之一，就是蘇聯解體了。對美國而言，這是個災難！我知道沒人這麼說，他們只是說這對美國而言是個巨大的勝利，但它確實是個災難。」

無共同敵人 美歐聯盟失必要性

他之所以如此認為，這是因為冷戰期間美蘇兩大陣營的對峙，就如同相依在一起的兩捆稻草堆，誰也離不開誰。而冷戰的結束，其中一捆稻草倒塌了，那麼另一捆還能屹立不倒嗎？首先，沒有蘇聯這一共同敵人，也就沒有美歐聯盟的必要性，由此結果是美歐關係的漸行漸遠。而沒有美歐聯盟，美國單槍匹馬又何以能夠領導世界呢？其次，冷戰結束，改變了全球地緣政治與經濟結構，加速了全球經濟中心從大西洋向太平洋地區的轉移，美國與西方不再是全球的政治與經濟中心。

曾經的「美國生產，世界消費」的模式變成了「世界生產，美國消費」的模式，或者更準確地講變成了「中國生產，美國消費」的模式，導致美國衰退，中國崛起。而經濟中心的轉移，又進一步加速了全球權力中心的轉移。

事實證明，全球化等於民主化與市場化，但是不等於世界美國化與西方化。再者，冷戰實際上也是美國經濟繁榮的催化劑，它就像一台自動的「抽水機初給器」，打開一個龍頭，公眾就叫嚷要更多的軍事支出，打開另一個龍頭，叫嚷就停止了。所以，冷戰的需求如果加以充分利用，幾乎是沒有窮盡的。那麼隨着冷戰結束，美國的軍火又能夠賣給誰呢？另外，沒有了共同敵人，又何以轉移國內矛盾，獲得選民的支持率呢？

冷戰成美繁榮催化劑 保霸位

所以沃倫斯坦認為，雖然許多評論家歡呼1989年是美國統治下和平的開始，但事實正好與之相反，它標誌着美國統治下和平的終結。冷戰才是美國統治下的和平。冷戰結束了，因此美國統治下的和平現在已經終結。目前，種種迹象表明，美國為了再次偉大，再次讓世界回到美國治下的和平，正在試圖將世界再次推回到冷戰，甚至於不惜冒天下之大不韙，引發第3次世界大戰。但問題是歷史真的還能回到冷戰，回到1991年嗎？

▲ 作者認為現時種種迹象表明，美國正試圖將世界再次推回到冷戰，甚至不惜引發第3次世界大戰。（法新社資料圖片）