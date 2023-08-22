Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 行政人員版 2023/08/22 分享： 分享： 被視為X（前稱Twitter）最大競爭對手的新社交應用程式Threads，推出時聲勢浩大，但及後活躍使用量續跌，其中缺乏網頁版更是一直令用戶失望的主因。有外媒揭露，Meta亦意識到Threads的不足 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 今日 Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 2023/08/21 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 2023/08/21 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 2023/08/18 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 2023/08/18 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 科技行業 Twitter Meta 朱克伯格