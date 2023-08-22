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Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救

行政人員版 2023/08/22

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被視為X（前稱Twitter）最大競爭對手的新社交應用程式Threads，推出時聲勢浩大，但及後活躍使用量續跌，其中缺乏網頁版更是一直令用戶失望的主因。有外媒揭露，Meta亦意識到Threads的不足

...

欄名 : 科技新知

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