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Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂

行政人員版 2023/08/22

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當汽車即將無油，車主可通過導航的快速設定得悉附近油站資訊，但對電動車車主而言，相關功能卻用不着。相信Google亦注意到這一點，並正改善其為電動車提供的導航服務，包括在Android Auto的更新中

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欄名 : 科技新知

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