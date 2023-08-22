Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 行政人員版 2023/08/22 分享： 分享： 當汽車即將無油，車主可通過導航的快速設定得悉附近油站資訊，但對電動車車主而言，相關功能卻用不着。相信Google亦注意到這一點，並正改善其為電動車提供的導航服務，包括在Android Auto的更新中 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 今日 Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 2023/08/21 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 2023/08/21 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 2023/08/18 報告：生成式AI 將陷「泡沫化低谷期」 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 2023/08/18 3D打印及ChatGPT 烏克蘭：可助改善武器 科技行業 服務 汽車 電動車 Google Android 導航