根據世衛標準，正常男子精子數量應每次射精達3,900萬至9.28億，活躍精子百分比要達到40%至81%，否則即使數目或達標，但活躍比例不夠，仍被視作精子活躍度不足，引致不育。

男子生殖成熟，自中醫古籍《內經．上古天真論》所言「二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子」，又「五藏皆衰，筋骨解墮，天癸盡矣。故髮鬢白，身體重，行步不正，而無子耳」。男士性成熟自16歲起，這亦解釋中國古代早婚早產現象，但現代生活文明改變，遲遲追求事業、理想等，把婚姻家庭推延，香港男士在2022年統計初婚年齡更達32歲。婚姻家庭推遲進行，工作繁忙作息不定，長期處於亞健康狀態，使不少男士將近實行生育計劃時，卻發現活躍精子不足……所以以下將談談精子不足者該如何自理。

中醫理解男性在「二八」16歲時，天癸至，即腎主生殖中的基礎腎精物質成熟，所以已有生殖能力。促進生殖的天癸，作為腎功能及物質其中一範疇，故中醫整體腎功能水平，亦可反映生殖能力水平。中醫腎表現於外如個體壯盛虛衰，精神飽滿委靡，更因腎為五臟六腑之本，形體聲如洪鐘、筋骨強健、健步如飛、消化旺盛，中醫舌脈皆可表現腎氣及氣血充盈。

反諸精子衰弱不足者，體質特徵最多見為腎氣腎陽虛衰，外在表現面色蒼白、形體虛浮、陽痿、性慾下降、精液量多清稀，瞬間液化。中醫體徵多發現舌淡齒印，脈體細弱。由於個體陽氣不足，藥物方面多採用溫腎固精治法，其中古方《證治準繩》中「五子衍宗丸」，以藥性平和手段改善腎氣及精子數目質量情況。據2009年一篇中醫計劃生育學雜誌文章所示，五子衍宗丸藥理為促進生精細胞的分化發育，有助恢復正常生產精子細胞過程。

此外，中醫主張經脈循行氣血，所過之處既反映疾病，亦能治理臟腑失衡。有云「一源三歧」，內外生殖器與任、衝、督關係密切，其中男士生殖能力更與督脈相關。現代中醫理論亦主張督脈帶理論，故腎俞區域穴位及命門等穴為治理精少活力不足的基本穴道。在另一份2019年刋登文章，河南中醫藥大學研究員比較艾灸督脈對照口服五子衍宗丸對精少症影響，發現無論灸療法或服中藥組，皆對精子數目上升有正面療效，其中艾灸督脈組比較口服中藥組，更有數據意義的改善。

固然，本虛中腎氣陽不足為精子病最常見成因，但由於中醫肝經中的「過陰器」，肝經尤其容易為濕熱蘊結所擾，或肝受情緒影響，所以本病亦可見肝經濕熱及肝氣鬱滯等體質類型。這內容有機會再談。