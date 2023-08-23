近年很多港人移民英國，我相信，要在那裏用他們慣常的方式在當地找一個方法生存，是可以的。但若要做到投入而愉快地在彼邦生活，心態必須更積極，起碼要主動認識當地文化及語言系統。但我發現，不是很多人在移民他國前就有這樣的心態和實質準備。尤其面對英國人，他們說話是內斂、隱晦、巧妙，又帶諷刺和黑色幽默，語氣往往是以輕描淡寫口脗（The Understatement Rule）去作隱喻，若不明白這種文化特質，雖然大家都講英語，但根本不足以與英國人溝通和交流。

英式英語是很精妙的，要好好掌握它，不能只在英文文法和生字去鑽，更要了解他們其實在說甚麼。要熟悉英國人的文化和思維，Irony（諷刺）和Subtlety（隱晦）是其文化特徵。當英國人說interesting時，例如英國上司說下屬的報告「Very interesting」，若那個下屬是慣於簡單／直接解讀的美國人，他或會沾沾自喜地解讀成「上司稱讚我」，但其實英國上司的意思是「That was very boring」（那是非常沉悶的報告）。又如當英國人對某人的說話形容為interesting，那其實是不喜歡／不認同，甚至覺得weird（騎呢）。其他例子有：

一、I hear what you say：美式英語思維會以為對方正面肯定自己的說法，但其實英國人表達的是：我不認同，且不想跟你討論／糾纏。

二、That's brilliant（以沒感情的語氣去說時）：美國人聽落還以為對方稱讚自己，但英國人經常用這句作反諷，實質意思是that's terrible（那很糟糕），有點像我們廣東話（叻得你吖）的嘲諷意思。

三、With the greatest respect：其他人或會理解成「他非常尊重我，並接受我的建議」，但當一個英國人說這句時，他的腦袋其實在想：「你直情錯得交關／你這個傻子！」