動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft

科企巨頭微軟（Microsoft）自2022年提出收購遊戲巨頭動視暴雪以來，一直受英美政府部門以收購存壟斷之嫌，多番阻撓。微軟宣布，大幅重組與動視暴雪的收購協議，計劃將動視暴雪的雲端遊戲版權出售給競爭

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