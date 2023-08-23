動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft 行政人員版 2023/08/23 分享： 分享： 科企巨頭微軟（Microsoft）自2022年提出收購遊戲巨頭動視暴雪以來，一直受英美政府部門以收購存壟斷之嫌，多番阻撓。微軟宣布，大幅重組與動視暴雪的收購協議，計劃將動視暴雪的雲端遊戲版權出售給競爭 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 兩研究院簽備忘 設香港創新中心 今日 兩研究院簽備忘 設香港創新中心 Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 2023/08/22 Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 2023/08/22 Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 2023/08/21 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 2023/08/21 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 英國 遊戲 收購 雲端 Microsoft 壟斷