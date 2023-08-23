兩研究院簽備忘 設香港創新中心 行政人員版 2023/08/23 分享： 分享： 華潤科學技術研究院與浙江清華長三角研究院，在香港科學園簽署合作備忘錄，宣布成立「華潤科學技術研究院—清華長三角研究院香港創新中心」，並簽署項目合作意向書。 框架合作備忘錄由浙江清華長三角研究院副院長楊向 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft 今日 動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 2023/08/22 Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 2023/08/22 Threads活躍用戶急跌 Meta擬推網頁版自救 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 2023/08/21 背景調查公司嘉寶 將停向Tinder提供服務 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 2023/08/21 微軟9.21「特別活動」 料發布新Surface設備 創業 香港科學園 華潤創業