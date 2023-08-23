港未來主要對手 曼谷還是星洲？

中央政策組前首席顧問劉兆佳早前提出，因國際形勢劇變，新政府需要有熟悉亞洲事務的專家加入。言猶在耳，上月特首李家超往東南亞外訪，好消息未出，先有印尼單方面以「不平等條約」改動港人聘請印尼外傭的政策。事件仍在發酵中，最新消息有經驗外傭來港的最低薪酬或會提升至每月6,000元。

用國際政治經濟學語言來說，香港近年和東盟及大灣區簽訂的貿易協議，原則上也是行「自由主義」，即是以「傾生意」的方式為主，對其他談判策略認知甚少。結合政府近期工作所見，今次外訪的主題有機會是香港想以較低價格入口不同的原材料和服務，包括「勞動力」。

未知討論細節如何，但現時看到的，是人家選擇用高調公開單方面更改協議的方式，和我們討價還價。不熟悉東南亞外交事務的人員只好推說這是「文化差異」，但拖延了談判進度，最後惡果還是我們自行承擔。事件顯示港人對東南亞各國的具體情況理解缺深度，需要補充。

星推計劃經濟 與港本質不同

新加坡早前因較早開關和政局相對穩定，吸引了一批中國和香港富商過去，當時有投資銀行界人士說那邊是「連踢足球能碰到李小加級數的大老闆」，初期很雀躍。問題是「大老闆」們過去十幾年一直在香港，你都做不到他們的生意，為甚麼去了新加坡後就無端端就能做到？果然有不少專業人士，去了不久又回流香港。

而在資本立場，現在也發現新加坡只是一個「街上不准吃香口膠、民間不能擁有槍械的美國」。那他們若想做美國的生意，不如直接去美國；餘下以前選擇立足香港的業務，就是因為覺得香港比美國合適，所以現在搬去新加坡做其實也沒好處。果然今年初陸續見到有「大老闆」又再部署回流香港了。

就筆者觀察，現在大家還明白了一點，新加坡首先是一個行家長制的計劃經濟國家，雖然大家都做金融和專業服務業，但兩者不同的地方，是新加坡政府沒說過你可以做的生意，基本上你就不可以在新加坡做；相反，香港是政府沒說過不能做的你全都能做，較自由放任，兩地葉徒相似，其實不一樣。所以與其說兩地是「同質競爭」，不如說是「差異互補」。但真正和香港相似，未來有機會取代香港的，或者是泰國曼谷。

曼谷「超級連繫人」 搶港生意

曼谷和香港一樣，一直是主打「多元文化」、「自由放任」、「生活方便」、「超級連繫人」的區域中心。筆者之前分析過，香港的航空業，因香港沒石油，不是「莊家」，若比較入職薪酬一類條件，國泰真正的對手根本不是「中東三寶」，而是同樣沒石油的區內國際交通樞紐，即以曼谷為基地的泰航。現時阿聯酋航空往來香港的航班，仍有很多要先經曼谷上客，再去杜拜。據較近期的資料顯示，曼谷新機場的直航點數量（120個）已超越香港（112個），而且舊機場（DMK）仍在運作。

說遠一點，早在香港開埠前，曼谷已自立為區內「超級聯繫人」，以前周旋在英法帝國之間，現在也遊走於中美，角色明確，未有動搖。說近的，人家疫情後期很早便開關，香港卻相對保守，那成了一個重要觸發點，令很多本來在香港設地區以至全球總部的跨國公司考慮離開。而就筆者觀察，金融業固然會選新加坡，但還有很多做其他實業的，有不少正在考慮曼谷。

據入境處數據顯示，今年上半年獲批來港的外派員僅5,701人，比2018年下跌超過7成。日本貿易振興機構（JETRO）亦有調查反映有三分一受訪的在港日資公司面臨人才流失，而離職員工中更有三分之二已離開香港。加上互聯網發展令專業服務沒再那麼需要面對面去做，以曼谷薪酬和租金的優勢，有理由相信他們當中便有不少在考慮曼谷。

若香港不急起直追，在經濟和生活上不大幅度開放，在規模效應下，曼谷未來或有機會在此界別取代香港。

港宜寬政策 乘勢「改革開放」

但當然，香港地少而資本集中，不會和曼谷打價格戰：本年度港府原預計赤字1,400億元，但首兩個月（即4至5月）已錄赤719億元，就算全體公務員即時減薪一半也不可能解決（上年度公務員薪酬及有關開支1,491億元）。所以當局其實沒有退路，不可能「節流」，只可以「開源」，而且要快。

若以曼谷作為新的「改革開放」學習對象，最簡單，即時做到又不用耗費千億投資的，就是修改政策去立即提高香港的生活質素。例如出街吃飯，運輸署能即時大量增加路邊泊車位；高爾夫球會使用率低下的土地也可即時引入香港未有的新項目，例如馬球，來共用草地，增大對國際社會的吸引力；餐飲業與娛樂場所一些泰國沒有的營業限制，也應立即放寬。大家反正都是要痛，不如現在乘勢加快改革，為香港謀新出路。

▲ 早在香港開埠前，曼谷已自立為區內「超級聯繫人」，以前周旋在英法帝國之間，現在也遊走於中美，角色明確，未有動搖。（路透社資料圖片）