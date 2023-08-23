港明起禁入 東京福島等10都縣水產 日本擬周四排核污水 謝展寰：禁令無時間表 港聞版 2023/08/23 分享： 分享： 日本首相岸田文雄昨召開內閣會議後，拍板決定最快明日（24日）起排放福島核電站核污水入海（詳見另文--「岸田稱加強監測 核污水排海需數十年」）。特首李家超批評，日本政府一意孤行排放核污水。 環境及生態局昨 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 市民最後衝刺 日式餐廳今預約爆滿 今日 市民最後衝刺 日式餐廳今預約爆滿 京斥日極端自私不負責 提嚴正交涉 今日 京斥日極端自私不負責 提嚴正交涉 岸田稱加強監測 核污水排海需數十年 今日 岸田稱加強監測 核污水排海需數十年 你可能感興趣 市民最後衝刺 日式餐廳今預約爆滿 今日 01:00 市民最後衝刺 日式餐廳今預約爆滿 京斥日極端自私不負責 提嚴正交涉 今日 01:00 京斥日極端自私不負責 提嚴正交涉 岸田稱加強監測 核污水排海需數十年 今日 01:00 岸田稱加強監測 核污水排海需數十年 日本 污染 香港 李家超 核能 東京 福島 環境及生態局 謝展寰 何俊賢