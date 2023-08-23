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港明起禁入 東京福島等10都縣水產

日本擬周四排核污水 謝展寰：禁令無時間表

港聞版 2023/08/23

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日本首相岸田文雄昨召開內閣會議後，拍板決定最快明日（24日）起排放福島核電站核污水入海（詳見另文--「岸田稱加強監測 核污水排海需數十年」）。特首李家超批評，日本政府一意孤行排放核污水。

環境及生態局昨

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