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頂點動物

副刊版 2023/08/24

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天降甘露，對南非西部乾旱大草原來說，這確是最寶貴的禮物，本已發黃的草地，開始長出嫩草翠葉。轉瞬間，這地再次成為巨型自助餐場，黑斑羚（Impala）、大羚羊（Eland）、扭角林羚（Kudu）是首批食客，隨之而來的，有斑馬、水羚（Waterbuck）和疣豬（Warthog），共享這地上美食，而身材高大的高頸鹿較有優勢，可以享用高樹上剛萌芽的翠葉。

然而，這班食客在不久的將來，亦會成為另一班食客的晚餐，原野上的食肉猛獸如獅子、獵豹、花豹和斑鬣狗（Hyena）正是依靠這群素食者才得以生存，由水和陽光轉化成的營養和能源，終於到達食物鏈的頂點。

可惜，這頂點之上還有人類，為此，不少頂點動物正面臨絕種危機。全球獵豹數目已不足七千隻，白犀牛則在一萬五千隻內。奇怪的是，人類獵殺這些頂點動物，既不是為食物，也不是為生存，而是單為一份迷信和虛榮，這絕對是自然界生物鏈始料不及的怪現象。

皮革堅厚、脾氣暴躁的犀牛，連獅子、花豹也不敢冒犯，惟智慧極高的人類，竟相信牠的角有壯陽藥效，不惜付出高價購買，重金下必有勇夫，也不惜生命去獵殺。

科學家及醫生早已多次說明，這犀角不過是毛髮，全無藥用價值，但偏偏自命聰明的人類，仍有不少拒絕相信而直接或間接傷害這些頂點動物。

無可否認，人類才是最恐怖的動物。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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