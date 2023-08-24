英國人的「得閒飲茶」

再續究竟英國人其實在說甚麼。英國人不喜歡太情感濃厚的表達，故他們會說：

一、I was a bit disappointed that／It is a pity you...：字面解「我有少許失望／很可惜你……」聽落程度很輕微，但若英國人這樣說，其實已代表嬲到震。

二、This is in no sense a rebuke：表面是「這絕對不是一個斥責／指摘」，實則英國人的意思是，已經怒不可遏，且要讓你知道，我正在指摘你！

三、We must catch up again sometime：英國人咁講就等如「拜拜／我想走了」，即廣東話的「得閒飲茶！」但咪諗多咗，以為對方真的很回味剛才的交流，還會很快再約。

四、I'll bear it in mind：字面解「我會記住並會採取行動」。但英國人這樣說，就只是一種有禮貌的敷衍，其實是「睬你都傻」。

五、Please think about that some more：聽在美國人耳裏，還以為「這意念真好，請循此深入探究。」但英國人其實想表達：「這主意壞透，唔該用腦諗真啲！」

六、Do as much as you think is justified，字面解「完成你認為合理的工作量便行」，若出自英國上司把口，即係叫下屬「唔該你做晒佢」。

英式英語跟其他英語很不同。有視之為優雅、有視之為扮嘢，但他們的英語運用，確實更有層次和美感的。當年離開皇宮的哈里王子夫婦在美國名嘴Oprah的節目上，向全世界人控訴遭皇室成員歧視，英女王在皇室回應用上「While some recollections may vary」（各人對事件的回憶和解讀或有不同），含蓄地反擊：「這只是你們這樣想而已」。「Recollections may vary」這一句，鏗鏘有力而不失優雅，是英式英語精妙一例。