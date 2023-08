英國人的「得閒飲茶」

再續究竟英國人其實在說甚麼。英國人不喜歡太情感濃厚的表達,故他們會說:

一、I was a bit disappointed that/It is a pity you...:字面解「我有少許失望/很可惜你……」聽落程度很輕微,但若英國人這樣說,其實已代表嬲到震。

二、This is in no sense a rebuke:表面是「這絕對不是一個斥責/指摘」,實則英國人的意思是,已經怒不可遏,且要讓你知道,我正在指摘你!

三、We must catch up again sometime:英國人咁講就等如「拜拜/我想走了」,即廣東話的「得閒飲茶!」但咪諗多咗,以為對方真的很回味剛才的交流,還會很快再約。

四、I'll bear it in mind:字面解「我會記住並會採取行動」。但英國人這樣說,就只是一種有禮貌的敷衍,其實是「睬你都傻」。

五、Please think about that some more:聽在美國人耳裏,還以為「這意念真好,請循此深入探究。」但英國人其實想表達:「這主意壞透,唔該用腦諗真啲!」

六、Do as much as you think is justified,字面解「完成你認為合理的工作量便行」,若出自英國上司把口,即係叫下屬「唔該你做晒佢」。

英式英語跟其他英語很不同。有視之為優雅、有視之為扮嘢,但他們的英語運用,確實更有層次和美感的。當年離開皇宮的哈里王子夫婦在美國名嘴Oprah的節目上,向全世界人控訴遭皇室成員歧視,英女王在皇室回應用上「While some recollections may vary」(各人對事件的回憶和解讀或有不同),含蓄地反擊:「這只是你們這樣想而已」。「Recollections may vary」這一句,鏗鏘有力而不失優雅,是英式英語精妙一例。