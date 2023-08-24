習近平金磚論壇演講 回答時代之問

「彩虹之國」，熱情似火；「金磚時間」，全球矚目。應南非共和國總統拉馬福薩邀請，中國國家主席習近平於8月21日至24日出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤，並對南非進行國事訪問。

筆者曾於2015年隨同習主席參加在約翰內斯堡舉行的中非領導人與工商界代表高層對話會暨第五屆中非企業家大會，現場聆聽習主席演講，深深感受到習主席視野宏闊、思想深邃，非洲與會代表對習主席的崇敬、對中國人民的熱情。

這一次，習主席在約翰內斯堡金磚國家工商論壇閉幕式的致辭，再次看到中國的責任擔當（編按：閉幕式致辭由商務部長王文濤宣讀）。

習主席講到：「當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口。是堅持合作與融合，還是走向分裂與對抗？是攜手維護和平穩定，還是滑向『新冷戰』的深淵？是在開放包容中走向繁榮，還是在霸道霸凌中陷入蕭條？是在交流與互鑑中增進互信，還是讓傲慢與偏見蒙蔽良知？歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。」

習主席以《深化團結合作應對風險挑戰共建更加美好的世界》為題，從構建人類命運共同體的高度，提出了3點倡議，回答了時代之問。習主席說：「我們要促進共同發展繁榮，我們要努力實現普遍安全，我們要堅持文明交流互鑑。」

習主席的演講在與會代表中產生強烈共鳴。當今世界變亂交織，人類前途命運堪憂，上世紀發生的兩次世界大戰教訓深刻。「共同發展繁榮，實現普遍安全，文明交流互鑑」，理應成為各國應對世界百年未有之大變局的「座右銘」。

香港作為中國的一個特別行政區和國際化大都市，在國家大局中角色吃重，與世界各地聯繫廣泛，應從這3個詞彙中領悟保持長期繁榮穩定的深刻道理。

「共同發展繁榮」 合作之基

習主席指出：「我們要促進共同發展繁榮。新興市場國家和發展中國家經歷千辛萬苦，獲得了民族獨立，所做的一切，就是要讓人民過上幸福生活。每個國家都有發展的權利，各國人民都有追求幸福生活的自由。中方願同各國一道，加快推進全球發展倡議合作，應對共同挑戰，增進各國人民福祉。」

習主席講出了新興市場國家和發展中國家的心裏話。「促進共同發展繁榮」是合作之基。西方國家的某些政客整天把「人人生而平等」掛在咀邊，整天用「民主、自由、人權」來說事，卻對發展中國家人民最基本的權利--生存權、生命權視而不見，到處「拉仇恨」，策動地緣政治對抗、點燃戰火。滿口仁義道德，骨子裏卻是「白人至上」。再看看這些國家的發家史，有哪一個國家不是從殖民地人民的身上搾取血汗？過去數百年，他們巧取豪奪，壯大自己。現在，他們過上了富裕生活，卻不允許其他國家過上富裕生活，世界上哪有這樣的道理！

習主席曾多次講過：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。」深刻闡明瞭某些國家的虛偽、霸道、自私、貪婪的本性。「金磚國家」走到一起，是為共同發展繁榮而來，是為維護自身的發展權利而來，是為了促進國際關係民主化而來。「金磚」組織成立至今實現了「12345」的跨越。秉持一個精神：開放包容，合作共贏；合作「變2為3」：經濟、政治「雙軌並行」，變為政治安全、經貿財金、人文交流「三輪驅動」；構建4個夥伴：構建維護世界和平、促進共同發展、弘揚多元文明、加強全球經濟治理的四大夥伴關係；跨越5國範疇，成為促進世界經濟增長、完善全球治理、促進國際關係民主化的建設性力量。

金磚國家吸引力愈來愈強。本次峰會前夕，有23個國家申請加入「金磚」，有67位非洲國家及「全球南方」國家領導人出席「金磚-非洲」會議和「金磚+」對話會。這說明「金磚」是能夠圓「共同發展繁榮」之夢的國際大家庭。

「實現普遍安全」 和平之要

習主席指出：「我們要努力實現普遍安全。只有堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，才能走出一條普遍安全之路。中方願同各方一道，推動全球安全倡議落地生根，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和，攜手打造安全共同體。」

習主席一語道出了「安全」的真諦。「實現普遍安全」是世界和平之要。一個國家的安全，不能建立在別國不安全之上；一個國家集團的安全，更不能建立在別的國家集團不安全之上。當今世界，變亂交織，正是由於某些國家不斷擴大軍事同盟，拓展自身勢力範圍，擠壓別國安全空間，導致各國都不安全。

以北約組織為例，北約和華約兩大軍事集團是冷戰時期的產物，上世紀九十年代，華約解散，失去了對手的北約也沒有了存在的理由；然而，30多年來，北約不僅沒有消亡，還不斷擴大規模，形成了「唯我獨大」的格局，如同地球村裏的「惡霸」。從轟炸南聯盟，到入侵利比亞、伊拉克，北約完全不把聯合國安理會放在眼裏，想打誰就打誰。這樣的世界，還有安全可言嗎？

習主席提出全球安全倡議，已獲得100多個國家和國際組織的支持。「金磚國家」不搞軍事同盟，不擠壓別國安全空間，這樣的國際組織順應天道人心，是維護國際秩序的一支重要力量。

事實上，美西方以往並不看好「金磚」；如今，當「金磚」的影響力愈來愈大，他們對「金磚」的「羨慕嫉妒恨」與日俱增，西方輿論放大「金磚」內部的分歧，曲解金磚的立場和性質，以對抗性的視角去看待金磚機制的發展，把它當作對美西方霸權的威脅。在這樣的大背景下，深刻領悟習主席倡導的「共同、綜合、合作、可持續的新安全觀」尤為重要和必要。

「文明交流互鑑」 相處之道

習主席指出：「我們要堅持文明交流互鑑。多姿多采是人類文明的本色。蓄意鼓譟所謂『民主和威權』、『自由和專制』的二元對立，只能造成世界割裂、文明衝突。中方歡迎各國積極參與全球文明倡議合作，弘揚全人類共同價值，促進不同文明百家爭鳴、百花齊放，賡續人類文明的薪火。」

習主席從「賡續人類文明的薪火」的高度，闡述「文明交流互鑑」的重要意義，體現出對人類前途命運的擔憂，彰顯了大國領袖的寬闊視野和責任擔當。

宇宙浩瀚無比，地球只有一個，地球是人類的共同家園，也是唯一家園。如果我們把這個地球摧殘得破敗不堪，受苦受難的最終是我們自己，誰也不能置身其外。因此，人類必須和諧相處。這是一個必須遵循的大原則！

人類如何才能做到和諧相處？習主席指出「二元對立」、「世界割裂」、「文明衝突」要不得，必須形成「文明交流互鑑」的格局。只有懂得欣賞、能夠包容、學習借鑑，不同文明才能和諧相處，世界才能從根本上和平安寧。習主席曾在多個國際場合倡導「文明交流互鑑」，得到了廣泛認同。這次，同樣得到了與會代表的讚譽，「文明交流互鑑」是全人類共同價值，應該持續弘揚。

習3倡議 利港保持繁榮穩定

習主席對「共同發展繁榮，實現普遍安全，文明交流互鑑」的精闢論述，對香港保持長期繁榮穩定具有重要啟迪。香港是國家的一分子，也是諸多國際組織的成員之一，應強化「共同發展繁榮」的理念，當好「超級聯繫人」；應該強化「新安全觀」，對一切企圖利用香港圍堵打擊中國的勢力，保持高度警惕；應強化「文明交流互鑑」的意識，增強包容性，讓香港成為近悅遠來的「自由港」、「安全港」、「幸福港」。

習主席演講回答時代之問，為全球治理貢獻「中國智慧」，如同明燈，照亮前行之路。

▲ 國家主席習近平（左）應南非總統拉馬福薩（右）邀請，出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人會晤，並對南非進行國事訪問。（中新社圖片）