前瞻性「旅遊指數」 助業界恢復活力

旅遊業作為香港四大支柱行業之一，一直對香港經濟的發展和就業市場起到支撑作用，發展蓬勃，於2018年，內地旅客訪港數目高達5,103.82萬人次，佔訪港旅客人次總數6,514.76萬的78.3%，大量內地旅客來香港旅遊購物，對香港的零售業帶來莫大裨益。

然而，受到2019年社會運動和2020年新冠疫情的影響，香港旅遊業的發展備受打擊。目前疫情已過去，今年2月香港與內地恢復通關，旅客往來香港內地毋須入境隔離，香港政府也推出了一系列鼓勵遊客到訪香港的措施，讓香港旅遊業迎來新的轉機。

值得注意的是，旅遊業界很依賴採用過去的數據，據此作出業務發展預測。在今天社會進入大數據時代，旅遊業界甚或政府是否可以採用一些富前瞻性的指標，來協助制定旅遊政策，或作出有效的業務部署？答案顯然是肯定的。

大數據分析 影響旅遊6大因素

事實上，旅遊業作為香港四大支柱行業之一，入境旅遊亦帶動包括零售業、住宿服務（包括酒店、賓館等）、餐飲服務、運輸及其他服務等。因此，如果有一個具前瞻性的指標，對旅遊業的長短期景氣作出有效預測，對旅遊業和與旅遊業相關的行業，在部署業務發展及政策方面都大有幫助。

於是，筆者聯同研究團隊及慧科代表，使用大數據建模方式，並利用來自慧科社交媒體大數據，以及綫下旅遊業統計數據來構建一個預測模型，制定一個旅遊指數（有關科大商學院旗下商業及社會資訊分析研究中心（CSBA），與慧科旗下Wisers AI合作製成的「慧科-香港科技大學旅遊指數」（下簡稱「旅遊指數」）已於8月初向外發布）。本文擬對這個旅遊指數作出一些具體闡述，讓使用這個指數的業界人士，能夠更充分認識和利用好大數據來協助業務的發展。

首先，我們設定了影響旅遊的6大因素，分別為「到訪方法」、「設施」、「景點」、「娛樂活動」，「當地社群」和「附帶因素」（見附表），並在慧科全景智能大數據平台上，獲取內地旅客經常使用的社交媒體數據，包括新浪微博數據、綫上旅行機構數據、旅行相關論壇數據，以及其他熱門社交媒體的數據，如百度貼吧、馬蜂窩、小紅書、抖音等，收集的數據總量超過每天1,000萬條。

為了囊括不同時期和各類重要事件，我們以2018年1月至2023年3月作為此次研究的時間範圍，並對這5年多的數據進行分析和比較，有關計算方法，不擬在本文詳述，而聚焦於計算出來的一個全面、且穩定的一系列具預測性「慧科-港科大旅遊指數」。

反映景氣度 高於100表示活躍

「慧科-港科大旅遊指數」由3部分組成，即「慧科-港科大旅遊指數：到訪人數」、「慧科-港科大旅遊指數：酒店入住率」和「慧科-港科大旅遊指數：酒店價格」。我們以2018年的平均數作為基準點100點，分別計算這3部分的每月指數，以反映香港旅遊市場不同方面隨時間的變化。

同時，我們將這3個成分指數進行加權平均，以得到一個可廣義描述香港旅遊熱度的指數，「慧科-港科大旅遊指數：綜合指數」。上述3個成分指數--「到訪人數」、「酒店入住率」和「酒店價格」的加權平均，分別為50%、25%和25%權重。在實際應用中，使用者亦可根據需要對權重進行調整，以增加指數應用的有效性、及時性和彈性。在每月的10日，我們會公布上個月的最終各項指數，並對本月、下月及下下月的各項指數進行預測，供各方參考。

總的來說，「慧科-港科大旅遊指數」可以作為香港旅遊市場經濟活動與政府政策規劃的一個重要參考指標。於2018年訪港旅客總數達6,514.76萬人次，與入境旅遊相關的總消費為3,317億港元，佔本地生產總值約10%。該旅遊指數以2018年為基準點100點，大幅高於100的旅遊指數，表明香港旅遊市場非常活躍，相關商業可增加旅遊商品和相關服務人員的準備，而政府則應加強相關商業及公共秩序的維護。若大幅低於100的旅遊指數，表明香港旅遊市場氛圍黯淡，相關商業可策劃各類促銷宣傳活動以吸引消費，而政府可推出相關政策給予產業扶持。

助政策制定 發展策略業務部署

目前，香港入境事務處已開始披露每天的入境人數，與此同時，新冠疫情已成過去，加上香港與內地通關情況已逐步暢順，所以在未來的研究中，我們可以獲得更多的數據，並將嘗試進行每周甚至每日的預測。另外，如果我們能夠與香港政府或香港旅遊業界有更加緊密的合作，數據披露延遲問題也應可得到緩解，使預測更加及時和準確。

香港旅遊業的增加值佔本地生產總值於2018年為4.5%，較金融服務的19.8%為低，但旅遊業的就業人數達25.8萬人，與金融服務業的26.4萬人相差無幾，是就業市場的重要支柱之一。但不幸遭受疫情的打擊，無論增加值和就業人數都受到重創。因此，如何為旅遊業重新注入發展動力，是一個十分重要也刻不容緩的工作。我們推出具前瞻性的「旅遊指數」，供政府制定相關旅遊政策，以及業界透過前瞻性的指數指標，來制定發展策略和業務部署，我們冀「旅遊指數」能對這方面的工作有所貢獻，讓香港旅遊業重新和盡快恢復活力！

▲ 旅遊業作為香港四大支柱行業之一，一直支撑香港經濟發展和就業市場。（資料圖片）