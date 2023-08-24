SK Telecom 5G發展失敗 無損開發6G網絡決心 行政人員版 2023/08/24 分享： 分享： 在5月因宣稱用戶在5G可體驗到20Gbps相關服務，但卻被揭發平均速度只有0.8Gbps，而遭重罰的南韓電訊商龍頭SK電信（SK Telecom）發表白皮書，坦承多年來5G發展的失敗。 SK ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市 今日 經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市 AI大模型競賽 兩大發展路徑 2023/08/23 AI大模型競賽 兩大發展路徑 兩研究院簽備忘 設香港創新中心 2023/08/23 兩研究院簽備忘 設香港創新中心 動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft 2023/08/23 動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 2023/08/22 Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂 科技行業 5G 6G IT技術 商業 服務 南韓 電訊 電訊商