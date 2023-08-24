  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SK Telecom 5G發展失敗 無損開發6G網絡決心

行政人員版 2023/08/24

分享：

分享：

在5月因宣稱用戶在5G可體驗到20Gbps相關服務，但卻被揭發平均速度只有0.8Gbps，而遭重罰的南韓電訊商龍頭SK電信（SK Telecom）發表白皮書，坦承多年來5G發展的失敗。

SK

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市
今日
經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市
AI大模型競賽 兩大發展路徑
2023/08/23
AI大模型競賽 兩大發展路徑
兩研究院簽備忘 設香港創新中心
2023/08/23
兩研究院簽備忘 設香港創新中心
動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft
2023/08/23
動視暴雪遊戲版權 微軟擬售予Ubisoft
Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂
2023/08/22
Android Auto電動車導航 改「充電站」選項置頂
科技行業 5G 6G IT技術 商業 服務 南韓 電訊 電訊商

上一篇文章

Meta發布全新AI模型 可即時轉換文字語音

下一篇文章

經典遊戲機Atari 2600 復刻版11.17上市

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？